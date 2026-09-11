دشمن روی تاب آوری مردم و اشتباه مسئولان حساب باز کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم اختر دانش عصر جمعه در مراسم یادواره شهدای والامقام روستاهای گزافرود و لیمنجوب بخش کلاچای و شهدای خانوادگی جنگ رمضان، با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: تمرکز دشمن امروز بر میزان تابآوری مردم و ایجاد اشتباه محاسباتی در میان مسئولان است.
وی با تأکید بر ضرورت حرکت در مسیر شهدا افزود: در چنین شرایطی با ماندن در خط و مسیر شهدا میتوان نقشههای دشمن را خنثی کرد.
امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با بیان اینکه شهدا به ما آموختند دچار اشتباه محاسباتی نشویم، تصریح کرد: هزینه تسلیم شدن به مراتب بیشتر از هزینه مقاومت است.
اختر دانش با اشاره به فرهنگ عاشورا و کربلا بیان کرد: ملتی که تفکر کربلایی و عاشورایی دارد، شکستناپذیر است و مادامی که راه شهدا را دنبال میکنیم، انقلاب اسلامی زنده و پایدار خواهد ماند و با قدرت و قوت به مسیر خود ادامه خواهد داد و مرعوب دشمن نخواهد شد.
وی با اشاره به تعهد مردم نسبت به آرمانهای شهدا اضافه کرد: ملت ایران نسبت به آرمانهای شهدا تعهدی تزلزلناپذیر دارد و به برکت همین مجاهدتها و برگزاری یادوارههای شهدا، امروز در اوج عزت و اقتدار قرار داریم.
مسئولان برای کاهش مشکلات اقتصادی بیشتر تلاش کنند
امام جمعه موقت آستانه اشرفیه در ادامه با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی موجود ناشی از نابلدی برخی مسئولان است و مسئولان موظف هستند با تلاش بیشتر در مسیر کاهش مشکلات اقتصادی مردم و تقویت اعتماد عمومی گام بردارند.
اختر دانش همچنین از رواج پدیده برهنگی و بیحیایی در جامعه انتقاد کرد و گفت: باید در برابر این پدیده با جدیت، محکم و مقتدرانه ایستادگی کنیم.
گفتنی است در این مراسم، جمعی از مسئولان، خانوادههای معظم شهدا و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.
یادواره شهدای والامقام روستاهای گزافرود و لیمنجوب بخش کلاچای و شهدای خانوادگی جنگ رمضان، شهیدان رستمی، به همت ستاد بزرگداشت شهدای گزافرود و لیمنجوب و جمعیت حافظان انقلاب اسلامی بخش کلاچای برگزار شد.
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