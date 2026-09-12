ذبیحی: کوچ پاییزه عشایر استان تهران دو ماه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید ذبیحی، صبح شنبه، در جمع خبرنگاران، از آغاز کوچ پاییزه عشایر استان تهران از مناطق ییلاقی به سمت مناطق قشلاقی خبر داد.

مدیر امور عشایر استان تهران اظهار کرد: کوچ پاییزه عشایر استان تهران از مناطق ییلاقی به مناطق قشلاقی استان به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: حدود هزار خانوار عشایر استان تهران به همراه ۴۰۰ خانوار عشایر میهمان از استان‌های سمنان، قم و مرکزی که حدود ۱۰۰ روز را در چادر و مناطق ییلاقی شهرستان‌های فیروزکوه، دماوند و شمیرانات مستقر بودند، اکنون به مناطق میانبند و قشلاقی جنوب استان عزیمت می‌کنند.

ذبیحی با اشاره به خدمات‌رسانی به عشایر کوچنده گفت: امسال خدماتی از جمله آبرسانی سیار، توزیع سیلندر گاز و آرد، مرمت ایل‌راه‌های عشایری و سایر خدمات به عشایر ارائه شده و هماهنگی لازم با دستگاه‌های اجرایی از جمله بهداشت و درمان، نیروی انتظامی، اداره کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست و فرمانداری‌ها انجام شده است.

مدیر امور عشایر استان تهران افزود: امسال سامانه‌های استفاده از انرژی خورشیدی برای تأمین روشنایی و حمام‌های خورشیدی نیز در مناطق ییلاقی مستقر شده است.

وی مرمت و بازسازی منابع تأمین آب آشامیدنی عشایر در مناطق ییلاقی، استقرار پاسگاه انتظامی در حوزه لار، واکسیناسیون دام عشایر، فعال‌سازی شبکه تلفن همراه و راه‌اندازی فروشگاه سیار در مناطق عشایری را از دیگر خدمات انجام‌شده با حمایت استانداری تهران عنوان کرد.

ذبیحی با بیان اینکه بازگشت عشایر از مناطق ییلاقی مستلزم عبور دام‌ها از مناطق میانبند است، خاطرنشان کرد: به دلیل توسعه فضاهای شهری، صنعتی و کشاورزی، برخی مسیرهای کوچ عشایر دچار انسداد شده است.

وی تأکید کرد: هرگونه ایجاد مانع در مسیر کوچ عشایر مغایر قانون است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

مدیر امور عشایر استان تهران از شهروندان خواست در صورت حضور دام عشایر در معابر و جاده‌های مواصلاتی، با حوصله و سعه صدر در عبور دام‌ها از این مسیرها همکاری کنند.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت عشایر استان تهران طی ۴۰ سال گذشته تا حدودی ثابت مانده است که یکی از دلایل آن محدودیت ظرفیت مراتع برای پذیرش جمعیت بیشتر عنوان شده است.

عشایر استان تهران فصل قشلاق را در جنوب‌شرقی تهران و شهرستان‌های ورامین و پاکدشت و فصل ییلاق را در ارتفاعات البرز و شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه سپری می‌کنند.

جامعه عشایری استان تهران از عشایر سایر استان‌های کشور تشکیل شده است که حدود ۳۰۰ سال پیش در قالب چهار ایل و ۲۷ طایفه در مناطق عشایری استان تهران سکونت پیدا کردند.

عشایر استان تهران با برخورداری از حدود ۷۰۰ هزار رأس دام سبک، از تولیدکنندگان عمده گوشت قرمز محسوب می‌شوند و این جامعه عشایری طی سال گذشته بیش از ۶۷ هزار تن انواع محصولات لبنی، پروتئینی، دامی و کشاورزی تولید کرده است.