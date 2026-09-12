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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

سهمیه واردات برنج مرزنشینان ۲ برابر شد؛ واردات ژنراتور آزاد شد

سهمیه واردات برنج مرزنشینان ۲ برابر شد؛ واردات ژنراتور آزاد شد

گمرک ایران از افزایش سهمیه واردات برنج مرزنشینان خبر داد و سقف واردات این کالا را از ۵۰ به ۱۰۰ کیلوگرم برای هر نفر در سال افزایش داد؛ سهمیه چند قلم دیگر نیز بیشتر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در راستای اجرای مصوبات کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، افزایش سهمیه واردات برنج و برخی اقلام دیگر را به گمرکات اجرایی استان‌های مرزی ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه، سقف واردات برنج برای مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی وابسته به آنها از ۵۰ کیلوگرم به ۱۰۰ کیلوگرم برای هر نفر در سال افزایش یافته است. این تصمیم در پی نامه شماره ۷۹۰۸۷۹۵ مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و با هدف تقویت امنیت غذایی و بهبود شرایط معیشتی مرزنشینان اتخاذ شده است.

بر اساس مصوبه جدید، سهمیه واردات برخی اقلام دیگر نیز برای هر نفر در سال افزایش یافته است. این اقلام شامل انواع تخمه به میزان ۷ کیلوگرم، گردو ۱۵ کیلوگرم، روغن نباتی ۳۰ کیلوگرم، فندق ۵ کیلوگرم، قند و شکر ۳۰ کیلوگرم، بادام درختی ۱۵ کیلوگرم، وانیل یک کیلوگرم و تخم کتان ۵۰ کیلوگرم است.

همچنین بر اساس این ابلاغیه، واردات انواع موتور ژنراتور تا ظرفیت ۴۰۰ کیلوولت و چوب اره‌شده با کد تعرفه ۴۴۰۷ بدون محدودیت اعلام شده است.

گمرک ایران در این ابلاغیه بر رعایت تمامی ضوابط و مقررات مرتبط در زمان اجرای مصوبه تأکید کرده است. همچنین مسئولیت نظارت بر نحوه اجرای این تصمیم بر عهده بالاترین مقام اجرایی گمرک مربوطه قرار گرفته است.

سهمیه واردات برنج مرزنشینان ۲ برابر شد؛ واردات ژنراتور آزاد شد

سهمیه واردات برنج مرزنشینان ۲ برابر شد؛ واردات ژنراتور آزاد شد

کد مطلب 6944561
سمیه رسولی

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