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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

سرهنگ خوش خلقت: ۱۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در گیلان کشف شد

سرهنگ خوش خلقت: ۱۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در گیلان کشف شد

رشت- رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان از کشف ۱۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش حدود ۲۰ میلیارد تومان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد خوش‌خلقت اظهار کرد: در پی ناترازی برق و در راستای مقابله با سودجویان انرژی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همکاری شرکت توزیع نیروی برق، ۱۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز را در استان کشف کردند.

وی افزود: در این رابطه ۳۸ فقره پرونده تشکیل و ۳۶ متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان تصریح کرد: کارشناسان ارزش ماینرهای مکشوفه را حدود ۲۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند و شهروندان می‌توانند اطلاعات خود درباره فعالیت‌های غیرمجاز استخراج رمزارز را از طریق سامانه پلیس امنیت اقتصادی یا شماره ۳۰۱۱۰ اعلام کنند.

فرمانده انتظامی رودسر در پایان اعلام داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6944968

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