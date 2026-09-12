سرهنگ خوش خلقت: ۱۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در گیلان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد خوشخلقت اظهار کرد: در پی ناترازی برق و در راستای مقابله با سودجویان انرژی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همکاری شرکت توزیع نیروی برق، ۱۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز را در استان کشف کردند.
وی افزود: در این رابطه ۳۸ فقره پرونده تشکیل و ۳۶ متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان تصریح کرد: کارشناسان ارزش ماینرهای مکشوفه را حدود ۲۰ میلیارد تومان برآورد کردهاند و شهروندان میتوانند اطلاعات خود درباره فعالیتهای غیرمجاز استخراج رمزارز را از طریق سامانه پلیس امنیت اقتصادی یا شماره ۳۰۱۱۰ اعلام کنند.
فرمانده انتظامی رودسر در پایان اعلام داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
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