سرهنگ خوش خلقت: ۱۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در گیلان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد خوش‌خلقت اظهار کرد: در پی ناترازی برق و در راستای مقابله با سودجویان انرژی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همکاری شرکت توزیع نیروی برق، ۱۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز را در استان کشف کردند.

وی افزود: در این رابطه ۳۸ فقره پرونده تشکیل و ۳۶ متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان تصریح کرد: کارشناسان ارزش ماینرهای مکشوفه را حدود ۲۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند و شهروندان می‌توانند اطلاعات خود درباره فعالیت‌های غیرمجاز استخراج رمزارز را از طریق سامانه پلیس امنیت اقتصادی یا شماره ۳۰۱۱۰ اعلام کنند.

فرمانده انتظامی رودسر در پایان اعلام داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.