۷۰ ماینر قاچاق در ساری توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی داداشتبار صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی محل نگهداری دستگاههای استخراج رمزارز در ساری اظهار کرد: مأموران اداره قاچاق و عملیات ویژه پلیس امنیت اقتصادی مازندران با استفاده از اقدامات اطلاعاتی از فعالیت غیرقانونی این دستگاهها مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: در ادامه، تیمی مشترک از کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی، کارشناسان اداره برق و نمایندگان وزارت اطلاعات استان با هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و بازرسی از این مکان انجام گرفت.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران با بیان اینکه متخلفان برای راهاندازی تجهیزات استخراج رمزارز از برق شهری به صورت غیرمجاز و خارج از کنتور استفاده میکردند، گفت: در جریان این عملیات ۳۰ دستگاه ماینر فعال و ۴۰ دستگاه دیگر که در حال تعمیر بودند، کشف و توقیف شد.
داداشتبار ارزش تقریبی تجهیزات کشفشده را بیش از ۴۰ میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: با شناسایی محل فعالیت، شبکه مرتبط با توزیع و راهاندازی ماینرهای قاچاق منهدم شد.
وی خاطرنشان کرد: متهمان این پرونده پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند و محل مورد نظر نیز با دستور مقام قضایی پلمب شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران در پایان بر برخورد با فعالیتهای غیرمجاز مرتبط با استخراج رمزارز و استفاده غیرقانونی از شبکه برق تأکید کرد.
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