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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۸

۴۰ سند تک‌برگی تبدیلی در شهرستان دشتی اهدا شد

۴۰ سند تک‌برگی تبدیلی در شهرستان دشتی اهدا شد

بوشهر- در راستای تسهیل امور ثبتی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مراجعین، مراسم اهدای ۴۰ فقره سند تک‌برگی (تبدیلی از اسناد دفترچه‌ای) در شهرستان دشتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر در این مراسم، ضمن تجلیل از تلاش‌های واحدهای ثبت و نهادهای ذی‌ربط در شهرستان دشتی، اظهار داشت: تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگی، تنها یک تغییر ظاهری در اسناد نیست، بلکه یک گام بزرگ در جهت افزایش امنیت حقوقی مالکیت شهروندان و جلوگیری از بروز اختلافات ملکی در آینده است.

مهدی مهرانگیز افزود: اسناد تک‌برگی به دلیل برخورداری از کدهای ملی ثبتی، قابلیت استعلام آنلاین و امنیت بالاتر در برابر جعل، از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند.

۴۰ سند تک‌برگی تبدیلی در شهرستان دشتی اهدا شد

وی گفت: این فرآیند که با همکاری دستگاه‌های مرتبط در حال گسترش است، مستقیماً به معنای کاهش مراجعات غیرضروری به مراجع قضایی و حل و فصل پیشگیرانه منازعات است.

در پایان این مراسم، اسناد اهدایی به دست صاحبان قانونی آن‌ها رسید و مسئولان حاضر بر ضرورت تداوم این روند برای سایر مناطق شهرستان دشتی و استان بوشهر تأکید کردند.

کد مطلب 6945239

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