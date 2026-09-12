به گزارش خبرنگار مهر، رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر در این مراسم، ضمن تجلیل از تلاش‌های واحدهای ثبت و نهادهای ذی‌ربط در شهرستان دشتی، اظهار داشت: تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگی، تنها یک تغییر ظاهری در اسناد نیست، بلکه یک گام بزرگ در جهت افزایش امنیت حقوقی مالکیت شهروندان و جلوگیری از بروز اختلافات ملکی در آینده است.

مهدی مهرانگیز افزود: اسناد تک‌برگی به دلیل برخورداری از کدهای ملی ثبتی، قابلیت استعلام آنلاین و امنیت بالاتر در برابر جعل، از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند.

وی گفت: این فرآیند که با همکاری دستگاه‌های مرتبط در حال گسترش است، مستقیماً به معنای کاهش مراجعات غیرضروری به مراجع قضایی و حل و فصل پیشگیرانه منازعات است.

در پایان این مراسم، اسناد اهدایی به دست صاحبان قانونی آن‌ها رسید و مسئولان حاضر بر ضرورت تداوم این روند برای سایر مناطق شهرستان دشتی و استان بوشهر تأکید کردند.