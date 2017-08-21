۳۰۰۰ جلد سند مالکیت منازل روستایی استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید حیدری بریدی در آئین واگذاری اسناد مالکیت منازل روستایی در شهرستان دشتی اظهار داشت: صدور سند مالکیت منازل روستایی یکی از برنامه‌های دیگر بنیاد مسکن است که در این زمینه سه‌هزار جلد سندمالکیت منازل روستایی استان بوشهر با همکاری ثبت اسناد و املاک در این استان صادر و به متقاضیان واگذار شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با اشاره به اینکه ۴۷۲جلد سند املاک روستایی در استان بوشهر صادر شد خاطر نشان کرد: در سه ماه نخست امسال ۴۷۲جلد سند برای املاک مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت این استان صادر شده است.

مدیر بنیاد مسکن دشتی نیز اظهار داشت: با همکاری ثبت اسناد و املاک شهرستان دشتی ۱۷۰ جلد سند در چهار ماهه اول سال ۹۶ در شهرستان دشتی صادر که از این تعداد ۸۰ جلد سند مربوط به بخش کاکی است.

صالحی اضافه کرد: تاکنون در شهرستان دشتی ۱۰ هزار و ۸۸۵ جلد سند براساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن صادر شده است. این بنیاد توانسته با کمک اداره ثبت اسناد و املاک دشتی در سال ۹۵ تعداد ۲۲۳ جلد سند صادر و به متقاضیان تحویل کند.

در این مراسم یک جلد سند مالکیت بصورت نمادین به متقاضی واگذار شد.