۴ شهید تجمعات مشهد با دستور رهبر انقلاب، شهید محسوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد که در جوار بارگاه منور رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در مورد این چهار عزیزی که در تجمع بلوار وکیل آباد مشهد به شهادت رسیدند و بر اثر تصادف جان باختند، مقام معظم رهبری فرمان صادر کردند که اینها به عنوان شهید قلمداد شوند و پرونده شهید برای آنها تشکیل شود.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی افزود: این هم از عنایات و خواسته مقام معظم رهبری نسبت به این تجمعات و عزیزانی است که در این تجمعات فداکاری میکنند.
ما جنگ نداریم؛ دشمن به ما تهاجم کرده است
وی با بیان اینکه ما با کسی وارد جنگ نشدهایم، گفت: بنده در پاسخ به این سخن عرض میکنم که نخیر، مردم حتی یک روز هم حاضر به جنگ نیستند، چه رسد به ۲۰ سال. ما جنگ نداریم و با کسی دشمنی نداریم؛ دشمن به ما تهاجم و تجاوز کرده است.
علم الهدی افزود: دشمن در همان لحظه نخست تجاوز، سرسختانهترین و نابکارانهترین ضربه را بر دل و جگر این مردم وارد کرد و عزیزترینِ عزیزان این ملت، امام عزیز شهید را از ما گرفت.
امام جمعه مشهد افزود: این دشمن به ما تهاجم کرده است. آیا در مقابل دشمن نباید دفاع کنیم؟ تا چه زمانی باید دفاع کنیم؟ آیا ما میخواهیم با کسی بجنگیم؟ ما جنگ نداریم و تاکنون با کسی جنگ نکردهایم. از ابتدا، با وجود همه مسائل و شرایط مختلفی که داشتیم، درصدد جنگ با کسی نبودهایم؛ دشمن جنگ کرده و تهاجم کرده است و ما دفاع میکنیم.
دفاع تا زمانی که تهاجم دشمن ادامه دارد
وی با اشاره به اینکه دفاع در برابر تهاجم دشمن محدود به زمان مشخصی نیست، تصریح کرد: تا چه زمانی باید دفاع کنیم؟ ۱۰ سال؟ ۲۰ سال؟ نخیر، ۲۰۰ سال، ۳۰۰ سال و تا هر زمانی که دشمن با ما بجنگد، ما باید دفاع کنیم.
علم الهدی گفت: اینگونه نیست که دشمن بخواهد با ما بجنگد و ما نیز همه چیزمان را به دشمن بدهیم و کنار برویم. در این مملکت چه کسی میپذیرد که وقتی دشمن آمد و جنگید، همه چیزتان را به او بدهید و کنار بایستید؟
دشمن همه چیز ما را میخواهد
امام جمعه مشهد با بیان اینکه دشمن تنها یک چیز از ما نمیخواهد، بلکه همه چیز ما را میخواهد، اظهار داشت: دشمن همه چیز ما را میخواهد و بالاتر از همه، ایمان ما را میخواهد. دین ما را میخواهد، پیغمبر را از ما میخواهد، حضرت زهرا(سلاماللهعلیها) را از ما میخواهد، امام حسین(علیهالسلام) را از ما میخواهد و امام زمان(عج) را از ما میخواهد؛ میخواهد همه اینها را از ما بگیرد.
وی افزود: اگر همه اینها را یکجا به دشمن بدهیم، مسئله تمام نمیشود. شما در داستان برجام، هرچه دشمن خواست به او دادید؛ آیا تمام شد؟ آیا دیگر رها کرد؟ یا نتیجه آن برجام، همین جنگی شد که اکنون به وجود آمده است؟
دفاع در برابر دشمن تا هر زمان که لازم باشد
علم الهدی افزود: بنابراین، اگر دشمن تا ۲۰۰ سال، ۲ هزار سال یا حتی ۲۰۰ هزار سال با ما بجنگد، ما باید از خودمان دفاع کنیم.
امام جمعه مشهد با بیان اینکه دفاع ما در برابر دشمن دو بخش دارد، گفت: ما دفاع میکنیم و دفاع در دو بخش است؛ یک دفاع انفعالی و یک دفاع تهاجمی.
وی گفت: دفاع انفعالی این است که دشمن به ما حمله کند و ما نیز در پاسخ، او را مورد حمله قرار دهیم؛ چنین دفاعی را ما در اسلام نداریم. آنچه برای ما اهمیت دارد، دفاع تهاجمی است. دشمن آمد و تجاوز کرد، ما باید به صورت تهاجمی دفاع کنیم؛ یعنی آتش برتر در اختیار ما باشد.
علم الهدی افزود: تا به امروز نیز همینگونه بوده است. اکنون نزدیک به شش ماه است که دشمن با تمام قدرت ایستاده، اما در همهجا آتش برتر در اختیار نیروهای دفاعی ما بوده است، نه دشمن. ما دشمن را هدف قرار دادهایم؛ زیرا مبنای دفاع، دفاع تهاجمی است، نه دفاع انفعالی. ما باید تهاجمی دفاع کنیم.
فرماندهی کل قوا بر دفاع تهاجمی تأکید دارد
امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه فرمان مقام معظم رهبری نیز بر دفاع تهاجمی است، تصریح کرد: فرمان مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل قوا نیز بر دفاع تهاجمی است، نه دفاع انفعالی.
وی بیان کرد: این دفاع تهاجمی، بهویژه زمانی اهمیت دارد که دشمن درصدد پایان دادن به جنگ برآید. شرایط امروز آمریکا به گونهای است که هم در داخل این کشور و هم در کشورهای مختلف جهان، اعتراضها نسبت به پیامدهای این جنگ و بستن تنگه هرمز افزایش یافته است؛ چراکه این اقدامات اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار داده است.
علمالهدی با اشاره به اینکه آمریکا درصدد کاهش تنشهای نظامی است، گفت: آمریکا هم با توجه به انتخابات پیشرو و هم به دلیل فشارهایی که در داخل این کشور با آن مواجه است و همچنین افزایش روزبهروز قیمت نفت و تشدید فشار اقتصادی بر مردم آمریکا، درصدد است تنشهای نظامی را به مجموعهای از آشوبها و فتنههای داخلی تبدیل کند تا در ظاهر، تنش نظامی وجود نداشته باشد.
آمریکا به دنبال پیروز نشان دادن خود در پایان جنگ است
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی بیان کرد: این نقشه آمریکاست و در مسیر کاهش تنشهای نظامی برآمده است؛ میخواهد خود را پیروز و ما را شکستخورده نشان دهد و اینگونه القا کند که ما از جنگ خسته شدهایم، دیگر توان جنگیدن نداریم، ابزار جنگی در اختیار نداریم، همه چیزمان را از دست دادهایم و در نتیجه، ما شکست خوردهایم و آمریکا پیروز شده است.
وی افزود: آمریکا میخواهد در مسئله کاهش تنش نظامی نیز به این هدف دست پیدا کند. این همان نکتهای است که مقام معظم رهبری فرمودند و خوشبختانه دشمن تاکنون در این مسیر موفق نبوده است.
علم الهدی تصریح کرد: اکنون دشمن بنا گذاشته است که بهصورت یکطرفه، بهاصطلاح، جنگ و تنش نظامی را کاهش دهد.
دستور قرآن در برابر کاهش تنش نظامی دشمن
امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه در چنین شرایطی باید به دستور قرآن توجه کرد، گفت: در اینجا به سراغ قرآن میرویم. قرآن به ما دستور میدهد و میفرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِینَ یَلُونَکُم مِّنَ الْکُفَّارِ وَلْیَجِدُوا فِیکُمْ غِلْظَةً».
آیتالله علمالهدی بیان کرد: آن زمانی که کفار بنا دارند از رویارویی با شما عقبنشینی کنند و تنش نظامی را کاهش دهند، شما باید بهگونهای با آنان برخورد کنید که «وَلْیَجِدُوا فِیکُمْ غِلْظَةً»؛ یعنی از شما فشار، صلابت، قدرت و نیرویی بازدارنده ببینند و احساس کنند که دوباره جرئت بازگشت و تجاوز نخواهند داشت.
آیتالله علمالهدی با اشاره به اینکه فرمان دفاع تهاجمی بر اساس آیه قرآن صادر شده است، گفت: بنابراین، در فرمانی که برای دفاع تهاجمی صادر شد، صدر فرمان با آیه قرآن آغاز شده بود. بر اساس این آیه قرآن باید حرکت ما، حرکتی تهاجمی باشد.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی بیان کرد: خوشبختانه رزمندگان ما در روزهای اخیر واقعاً دفاع را به صورت تهاجمی انجام دادند. یک هفته پیش، برای نخستینبار با موشک به یک ناو جنگی آمریکا حمله کردند. آمریکا تصور نمیکرد بتوان با موشک به ناو جنگی آنها اصابت کرد؛ زیرا هر موشکی که به سمت ناو جنگی شلیک شود، رهگیری میشود. اینکه چگونه موشک به ناو جنگی اصابت کرد، نشاندهنده همان «غلظت» و قدرتی است که قرآن به آن دستور داده است.
تصرف زیردریایی آمریکا؛ نشانه عظمت رزمندگان ایران
وی افزود: پس از آن نیز در مسئله تصرف زیردریایی «Dive-LD»، این اقدام به بزرگترین نشانه عظمت و قهرمانی رزمندگان ما و شکست آمریکا تبدیل شد.
علم الهدی اظهار کرد: شکست آمریکا در این زیردریایی، در سطح جهان شکست سادهای نبود. اساساً در جریان رزمهای دریایی، آنچه در ظاهر دیده میشود، تصویر دقیقی از واقعیت زیر دریا ارائه نمیدهد؛ زیرا نمیتوان بهطور دقیق امکانات موجود در کف دریا را شناسایی و ارزیابی کرد و شرایط دریا نیز بهدلیل تغییرات مستمر، امکان مشاهده دقیق را محدود میکند.
امام جمعه مشهد گفت: تنها راهی که برای ارزیابی توانمندی دریایی وجود دارد، استفاده از همین زیردریاییهاست تا با تجهیزات و حسگرهای مربوط به امواج صوتی، میزان تجهیزات و قدرت طرف مقابل را در سطح و زیر سطح دریا بهطور دقیق ارزیابی و گزارش کنند.
وی تصریح کرد: این زیردریایی را برای اعزام زیردریایی هوشمند بدون سرنشین ساختهاند. این زیردریایی از جمله ابتکارات مهم تسلیحاتی آمریکا در سالهای اخیر بوده است و رزمندگان ما آن را تصرف و به غنیمت گرفتند.
رزمندگان ایران قدرت دفاعی خود را به دشمن نشان دادند
علم الهدی افزود: دشمن باید بداند ما در چه جایگاهی قرار داریم و قدرت و توان ما تا کجاست. در ۲۴ ساعت گذشته، رزمندگان ما دو کشتی جنگی آمریکا را هدف قرار دادند و از بین بردند.
امام جمعه مشهد گفت: طبق گزارشی که از سوی CBS News منتشر شده است، در یک حمله به اردن، رزمندگان ما حدود ۹ فروند جنگنده آمریکایی را نابود کردند و در حمله چند شب قبل نیز تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی را در اردن از بین بردند.
وی گفت: موشکهای ایرانی به پایگاههای آمریکا در اردن اصابت میکرد و مردم اردن تکبیر میگفتند. در ۲۴ ساعت گذشته نیز رزمندگان ما جنگنده آمریکایی را در مرکز استقرار هواپیماهای آمریکا در اردن هدف قرار دادند و از بین بردند. اینها تنها بخشی از اخبار جدید است.
علمالهدی با اشاره به اینکه این اقدامات همان مصداق «وَلْیَجِدُوا فِیکُمْ غِلْظَةً» است، تصریح کرد: دشمن میخواهد بهگونهای تنش نظامی را کنار بگذارد، مشکلات خود را حل کند و به سراغ تنش داخلی برود؛ بنابراین شما باید هیبتی به او نشان دهید که برای همیشه از برخورد و رویارویی با شما پشیمان شود.
قدرت رزمندگان از کجا سرچشمه میگیرد؟
امام جمعه مشهد گفت: آیا این وضعیت را رها کنیم؟ آیا این قدرت را رها کنیم و از این شرایط بگذریم؟ برادرانی که سخنان را مینویسند و بیان میکنند، آیا واقعاً از اخبار جنگ باخبرند؟ آیا وضعیت جنگ را پیگیری میکنند؟ آیا میدانند ما در چه شرایطی هستیم و دشمن در چه شرایطی قرار دارد؟
وی اظهار کرد: مهم این است که بدانیم این قدرت از کجا سرچشمه میگیرد. اینکه هرچه موشک شلیک میکنند، حتی یک موشک هم رهگیری نشود و موشک به هدف، یعنی ناو آمریکایی که تصور میشود هیچ موشکی توان اصابت به آن را ندارد و هر موشکی به سمت آن شلیک شود، رهگیری میشود، اصابت کند و ناو آمریکایی را دچار خسارت کند، این قدرت از کجا آمده است؟
علم الهدی افزود: اینکه در یک حمله ۹ فروند جنگنده آمریکایی را از بین ببرند، تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی را در این حمله نابود کنند و در یک روز دو کشتی جنگی آمریکا را هدف قرار دهند، چگونه ممکن است؟ در یک روز ۲۰ کشتی را هدف قرار دادند که هشت کشتی مربوط به عمان بود و ۱۲ کشتی نیز از مسیر انحرافی تنگه هرمز عبور میکردند و هدف قرار گرفتند. رزمندگان ما در یک روز ۲۰ کشتی را هدف قرار دادند.
امام جمعه مشهد تصریح کرد: این قدرت از کجا آمده است؟ این توانمندی از کجا به وجود آمده است؟ آیا این قدرت موشکهای ماست؟ آیا قدرت رزمندگان ماست؟ آیا این توان نیروهای دفاعی ماست؟ نه، عزیز من؛ این قدرت، سرانگشت آقایی است که پشت پرده نشسته است. آن کسی که میخواهد ما پیروز شویم، اراده کرده است که بر دشمن غلبه پیدا کنیم. او تصمیم گرفته است دشمن ما را ذلیل کند و چون او میخواهد، خدا نیز همین را میخواهد. هرچه خدا بخواهد، همان خواهد شد.
وی گفت: منتها بحث ما این است که منشأ این قضیه را بفهمیم و بشناسیم. با همه تقدیری که از عزیزان رزمنده ما برای این شهامت و قهرمانی داریم، در عین حال باید توجه کنیم که واقعاً این اثر سرانگشت آن آقای پشت پردهنشین ماست که فرمود: «لا أحمل مراعاتکم و لا أنسی ذکرکم»؛ من هیچوقت سرپرستی شما را از دست نمیدهم و شما را فراموش نمیکنم؛ به یاد شما هستم.
علم الهدی افزود: آقا مراقب ماست و ما باید این مسئله را بفهمیم، به او متوسل باشیم و به او توجه داشته باشیم. با عنایات آن حضرت، همه مشکلات ما به وسیله قدرت لایزال الهی حل میشود و بر دشمن نیز پیروز خواهیم شد.
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