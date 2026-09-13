روح الله نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بلوک‌بندی ۲۹۴ حوزه شهری و ۱۹۱ حوزه روستایی برای این سرشماری، اظهار داشت: از اول مهرماه به صورت اینترنتی و خوداظهاری تا ۱۵ مهرماه برگزار می‌شود و انتظار داریم شهروندان اطلاعات خود را به صورت دقیق وارد کنند.

وی با بیان اینکه در صورت همکاری مردم، نیاز به پایش میدانی کمتری خواهیم داشت و در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود، تصریح کرد: عملیات پایش میدانی هوشمند از اول آبان‌ماه به مدت یک ماه همزمان با سراسر کشور آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به اینکه سرشماری نفوس و مسکن، مبنای اصلی برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای در استان است، خاطرنشان کرد: آمار دقیق به دست آمده از این طرح، می‌تواند در تخصیص اعتبارات و ارائه خدمات بهتر به مردم نقش کلیدی ایفا کند.

نورمحمدی در پایان با تأکید بر اینکه سرشماری یک طرح ملی و نیازمند مشارکت همگانی است، گفت: از شهروندان می‌خواهیم در این طرح مشارکت فعال داشته باشند تا آمار دقیق‌تری به دست آید و برنامه‌ریزی‌های آینده بر پایه اطلاعات صحیح‌تری انجام شود.