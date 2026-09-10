به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در پی آتشسوزی در یک کشتی باری در حال تعمیر در بندر چینگدائو چین، دستکم ۲۰ نفر کشته و پنج نفر مفقود شدند. این کشتی در شرکت کشتیسازی بیهای در بندر چینگدائو، یکی از مراکز مهم کشتیرانی در سواحل شمالشرقی چین، پهلو گرفته بود.
خبرگزاری شینهوا کشتی را «اوشن ملودی» با پرچم لیبریا معرفی کرد. از ۴۲ نفری که در زمان حادثه روی کشتی بودند، ۱۲ نفر به سلامت تخلیه شدند و پنج نفر نیز زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. وضعیت مصدومان پایدار گزارش شده است.
آتشسوزی حدود ساعت ۱۱ صبح پنجشنبه به وقت محلی آغاز شد و ساعت ۱۴:۳۰ مهار شد.
شینهوا گزارش داد شی جینپینگ، رئیسجمهور چین دستورهای مهمی برای انجام فوری عملیات جستوجو و نجات افراد مفقود صادر کرده است. لی چیانگ، نخستوزیر چین نیز بر نجات افراد گرفتار در کشتی تأکید کرد.
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