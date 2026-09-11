به گزارش خبرگزای مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس،به گفته مقامات دولت محلی، وقوع آتش‌ سوزی در ۲ مدرسه مجاور هم در شهر «بوکاوو» واقع در شرق کنگو، منجر به جان باختن دست‌کم ۲۶ دانش‌آموز و مجروح شدن ده‌ها نفر دیگر شد.

دولت استانی «کیووی جنوبی» در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۱۹ دختر و ۷ پسر در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند و افزود که احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.

«لارنس کانیوکا»، سخنگوی گروه شورشی «ام۲۳» (M۲۳) که کنترل این شهر را در دست دارد، پیش‌تر اعلام کرده بود که ۲۴ دانش‌آموز کشته شده و ۲۹ نفر نیز در مراکز درمانی محلی تحت مداوا قرار گرفته‌اند.

«مویس لوبالا»، از مسئولان محلی منطقه، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که آتش‌سوزی ابتدا از یک خانه آغاز شد و سپس به ۲ مدرسه مجاور سرایت کرد.

وی سپس اظهار داشت که تعدادی از دانش‌آموزان داخل دبیرستان «فوراها» (Furaha) گرفتار شده و برخی از آن‌ ها بر اثر خفگی جان باختند.