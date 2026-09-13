به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قاسمی در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی کشور که به میزبانی قزوین برگزار شد، در دسته ۶۵ کیلوگرم رده جوانان به روی تخته رفت و با ثبت مجموع ۲۳۶ کیلوگرم، عنوان قهرمانی ایران را از آن خود کرد.

قاسمی که نخستین سال حضور خود در رده جوانان را تجربه می‌کند، در هر سه بخش رقابت این دسته موفق به کسب مدال طلا شد و عملکردی درخشان در مسابقات قهرمانی کشور به ثبت رساند.



این وزنه‌بردار قم در حرکت یک‌ضرب توانست وزنه ۱۰۴ کیلوگرمی را با موفقیت مهار کند و در حرکت دوضرب نیز وزنه ۱۳۲ کیلوگرمی را بالای سر برد.



مجموع رکورد ثبت‌شده توسط قاسمی در دو حرکت به ۲۳۶ کیلوگرم رسید تا این ورزشکار جوان در پایان رقابت‌های دسته ۶۵ کیلوگرم، بر سکوی نخست کشور قرار گیرد.



قاسمی برابر باتجربه‌ها درخشید



بخش دیگری از عملکرد قاسمی در این مسابقات به حضور او در رقابت‌های رده بزرگسالان اختصاص داشت، جایی که این وزنه‌بردار جوان در دسته ۶۵ کیلوگرم برابر ورزشکاران باتجربه این رده قرار گرفت.



قاسمی در رقابت با وزنه‌برداران بزرگسال نیز توانست سه مدال نقره به دست آورد و در کنار موفقیت در رده جوانان، توانایی خود را در رقابت با ورزشکاران باتجربه‌تر به نمایش بگذارد.



این نتیجه در حالی برای قاسمی رقم خورد که وی همچنان در نخستین سال حضور خود در رده جوانان قرار دارد و در کنار رقابت در این رده، تجربه حضور در مسابقات بزرگسالان را نیز به دست آورده است.



قاسمی در شرایطی موفق به کسب عنوان قهرمانی جوانان کشور شد که مجموع ۲۳۶ کیلوگرم را در دسته ۶۵ کیلوگرم به ثبت رساند و سه مدال طلای این رقابت‌ها را به نام خود ثبت کرد.



محمدحسین قاسمی از شاگردان حمید عرب‌خراسانی، مربی وزنه‌برداری قم، است و با نتایج به‌دست‌آمده در مسابقات قهرمانی کشور به عنوان یکی از استعدادهای قابل توجه وزنه‌برداری استان مطرح شده است.



حضور موفق این وزنه‌بردار جوان در هر دو رده جوانان و بزرگسالان، بخش مهمی از عملکرد او در مسابقات قهرمانی کشور بود و قاسمی در کنار کسب عنوان نخست جوانان، سه مدال نقره بزرگسالان را نیز به دست آورد.



قاسمی در حالی مسیر حضور در رده جوانان را آغاز کرده است که در همین ابتدای راه توانسته در رقابت‌های بزرگسالان نیز در جمع مدعیان دسته ۶۵ کیلوگرم قرار گیرد و نام خود را در میان چهره‌های موفق این مسابقات مطرح کند.