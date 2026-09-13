به گزارش خبرنگار مهر، حسین شرافتیراد صبح یکشنبه در مراسم افتتاح کانون دائمی طرح «سلام» اظهار کرد: خراسان جنوبی دیار افراد متدین، دانشگاهی و فرهنگی است و شرکتهای دانشبنیان نیز از جمله ظرفیتهای موجود در استان هستند.
وی با بیان اینکه به ادارهکل بهزیستی خراسان جنوبی به دلیل ارائه خدمات بسیار خوب به افراد تحت پوشش نسبت به سالهای گذشته، نمره بالایی میدهیم، افزود: یکی از راهبردهای دولت چهاردهم، مردممحور بودن کارهاست که در این زمینه خراسان جنوبی رتبه برتر کشور را دارد.
وی تصریح کرد: نخستین مدرسه اجتماعی در راستای سیاستهای وزیر کشور در خراسان جنوبی و در یکی از همین محلات کمبرخوردار افتتاح شده است.
شرافتیراد در ادامه اظهار کرد: در خراسان جنوبی به دلیل همدلی و انسجام موجود، علاوه بر اینکه امنیت بسیار خوبی در استان داریم، شاهد پیشرفتهای بسیار خوبی در حوزههای مختلف نیز هستیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این استان بیشترین مرز مشترک را با افغانستان دارد، ادامه داد: همچنین بیشترین سهم صادرات به افغانستان از بازارچه ماهیرود متعلق به خراسان جنوبی است.
وی گفت: بیش از ۳۹۹ شورای محلهمحور در خراسان جنوبی وجود دارد و ۱۶ کمیته نیز در این خصوص تشکیل شده و طرحهای بسیار خوبی تاکنون در استان اجرا شده است.
شرافتیراد با اشاره به تدوین اطلس آسیبهای اجتماعی توسط بهزیستی استان، گفت: این دومین سفر رئیس سازمان بهزیستی کشور به خراسان جنوبی است و سفر نخست وی که چند ماه قبل انجام شد، برکات بسیاری برای خراسان جنوبی به همراه داشت.
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