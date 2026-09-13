طرح ارتش صهیونیستی برای عملیات گسترده‌ در کرانه باختری 

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر بوخبوط خبرنگار وب‌سایت عبری «واللا» گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی خود را برای برخورد ریشه‌ای با عملیات مقاومت در کرانه باختری آماده می‌کند.

این آماده‌سازی‌ها و افزایش سطح آماده‌باش در حالی صورت می‌گیرد که محافل امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی تاکید دارند که سطح عملیات مقاومت فلسطینی در کرانه باختری به پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۱۱ رسیده است.

با این حال، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی است مجموعه‌ای از تحولات را رصد کرده که ممکن است این وضعیت را تغییر دهد؛ از جمله افزایش اصطکاک‌های میدانی و سناریویی که اشغالگران از آن با عنوان «چرخش لوله‌های تفنگ» یاد می‌کنند.

بر اساس این سناریو، رژیم صهیونیستی احتمال می‌دهد نیروهای دستگاه‌های امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین در مقطعی سلاح خود را به سمت نظامیان صهیونیست بگیرند و وارد درگیری با آنان شوند.

بر پایه این گزارش، ارزیابی نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی همچنین حاکی از آن است که سطح سیاسی این رژیم ممکن است در مرحله آینده به سمت اشغال اردوگاه‌های فلسطینی بیشتری در کرانه باختری و اجرای عملیات‌های نظامی گسترده‌تر در این منطقه حرکت کند.

از سوی دیگر اداره گذرگاه‌ها و مرزها در سرزمین‌های اشغالی امروز اعلام کرد که مراجع صهیونیستی گذرگاه‌های رفح و کرم ابوسالم را به روی تردد مسافران و ورود کالا بستند. این اداره تاکید کرد که این اقدام به بهانه‌های امنیتی و تحت پوشش اعیاد یهودی؛ به ویژه سال نو عبری صورت گرفت.

شایان ذکر است که بستن این گذرگاه‌ها ورود لوازم ضروری و کمک‌های اولیه به این بخش را مختل کرده و اوضاع انسانی را بیش از پیش وخیم‌تر می‌کند.

ادامه محاصره محله جابر در الخلیل به دست دشمن صهیونیستی

از سوی دیگر دشمن صهیونیستی امروز یکشنبه برای دومین روز متوالی محله جابر در الخلیل را به محاصره خود درآورد و به بهانه فرارسیدن اعیاد یهودی مانع از عزیمت دانش آموزان فلسطینی به مدارس شد.

تداوم سرکوب فلسطینیان در کرانه باختری

نظامیان صهیونیست همچنین صبح امروز به چندین شهرک، روستا و منطقه در کرانه باختری حمله کرده و به خانه‌های فلسطینیان یورش برده و یک شهروند فلسطینی را بازداشت کردند، همزمان با تجاوزات شهرک‌نشینان صهیونیست نیز به خانه‌های ساکنان جنوب نابلس نیز حمله کردند.

در استان جنین، نظامیان صهیونیست به شهرک‌های سیلات الحارثیه، رمانا و دیر ابوضعیف، محله شرقی شهر جنین، اطراف بیمارستان الرازی و منطقه میدان سینما یورش بردند و یک جوان ساکن سیلات الحارثیه را بازداشت کردند.

اشغالگران صهونیست همچنین پس از یورش به خانه‌ای در روستای زبوبا، در غرب جنین دست به اقدامات ویرانگرانه در آن زدند.

در استان نابلس نیز نظامیان ارتش رژیم اشغالگر قدس به روستاهای مدما، بیت دجن، شهرک بیت فوریک، اردوگاه العین و منطقه نابلس جدید حمله‌ور شده و به تعدادی از خانه‌های فلسطینی در مدما یورش بردند. اشغالگر صهیونیست همچنین به شهرک تمون در جنوب طوباس یورش بردند.

در رام الله نیز نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی به مرکز این شهر یورش بردند، آنان همچنین به شهرک حزما در شمال شرقی قدس اشغالی حمله کردند.

از سوی دیگر، شهرک‌نشینان صهیونیست به خانه‌های ساکنان منطقه الظهره در شهرک بیکا در جنوب نابلس حمله کردند.