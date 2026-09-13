۱۵۳ انشعاب غیرمجاز آب شرب در مهرستان شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدالله محمدی گفت: در مردادماه و نیمه نخست شهریورماه، ۱۵۳ فقره انشعاب غیرمجاز در شهرستان مهرستان شناسایی شد که بخشی از آن‌ها برای مصارف غیرخانگی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان مهرستان افزود: از مجموع موارد شناسایی‌شده، ۲۷ فقره مربوط به باغات نخل و فضای سبز، یک فقره کارواش، دو فقره مربوط به پیمانکاران ساخت‌وساز و دو فقره نیز مربوط به گلخانه بوده است؛ مصارفی که به دلیل برداشت حجم بالای آب، فشار مضاعفی بر ظرفیت شبکه توزیع وارد می‌کنند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان مهرستان با اشاره به پیامدهای برداشت غیرمجاز تصریح کرد: شبکه توزیع آب شرب برای تأمین نیازهای مجاز و متعارف مشترکان طراحی شده است و برداشت‌های غیرمجاز و پرحجم می‌تواند تعادل هیدرولیکی شبکه را برهم زده و در برخی نقاط موجب افت فشار یا قطعی آب شود.

محمدی ادامه داد: در شرایطی که تأمین پایدار آب شرب نیازمند مدیریت دقیق منابع و ظرفیت شبکه است، استفاده غیرمجاز از آب شرب برای مصارف غیرخانگی، علاوه بر تحمیل فشار بر تأسیسات آبرسانی، می‌تواند دسترسی مشترکان قانونمند به آب را تحت تأثیر قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: آب شرب یک سرمایه عمومی و متعلق به همه مشترکان است و برداشت غیرمجاز، به‌ویژه برای مصارف پرحجم، علاوه بر افزایش فشار بر منابع و شبکه، حقوق مشترکان مجاز را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.