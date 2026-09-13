استان البرز صاحب ۳ موزه جدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر زینالی در نشست خبری با خبرنگاران استان البرز با تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: البرز نباید فقط محل عبور گردشگران باشد، بلکه باید به مقصد گردشگری تبدیل شود و گردشگر در استان تجربه ماندگاری داشته باشد.

وی افزود: باید مشخص کنیم چگونه می‌توان البرز را به عنوان مقصد گردشگری به گردشگران معرفی کرد، مدت توقف و اقامت آنها را افزایش داد و بخشی از هزینه‌های سفر را وارد اقتصاد مردم استان کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان ادامه داد: از طالقان و محور کرج ـ چالوس تا اشتهارد، فردیس، کرج، چهارباغ و سایر شهرستان‌های استان، هر منطقه ویژگی‌ها و ظرفیت‌های خاص خود را برای جذب گردشگر دارد.

زینالی تأکید کرد: گردشگری زمانی موفق است که آثار آن را مردم احساس کنند؛ به‌ویژه در روستاها باید گردشگری به اقتصاد روستا کمک کند، موجب حفظ میراث فرهنگی و سنت‌ها شود و زمینه مهاجرت معکوس را فراهم کند.

وی با بیان اینکه «میراث فرهنگی حافظه گذشته و سازنده آینده است»، گفت: مرمت یک بنای تاریخی تنها حفظ دیوار و سقف نیست، بلکه بخشی از حافظه تاریخی مردم حفظ می‌شود و در کنار حفاظت باید برای بناهای تاریخی کارکردهای اقتصادی و اجتماعی جدید تعریف کنیم.

صنایع‌دستی؛ پیوند هنر و اقتصاد خانواده

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز در بخش دیگری از سخنان خود صنایع‌دستی را بخشی از اقتصاد خانواده دانست و گفت: در پشت هر اثر صنایع‌دستی، یک هنرمند، یک خانواده و گاهی یک میراث چندصدساله قرار دارد.

زینالی افزود: اگر محصول هنرمند بازار نداشته باشد، تولید پایدار نخواهد بود؛ بنابراین باید از تولید تا بازار، بسته‌بندی و برندینگ و از بازار داخلی تا صادرات، یک زنجیره ارزش ایجاد کنیم.

سرمایه‌گذار، شریک توسعه استان است

وی توسعه سرمایه‌گذاری در گردشگری را یکی از محورهای جدید فعالیت این اداره کل عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذار گردشگری را صرفاً یک متقاضی نمی‌دانیم، بلکه او را شریک توسعه استان در نظر می‌گیریم.

زینالی ادامه داد: هر هتل، اقامتگاه، مجموعه گردشگری و مجتمع خدماتی علاوه بر ایجاد زیرساخت، می‌تواند زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را در استان فراهم کند.

وی با قدردانی از حمایت‌های وزارت میراث‌فرهنگی، استانداری و اصحاب رسانه اظهار کرد: البرز در حوزه گردشگری حرکت خود را آغاز کرده و در حال نزدیک شدن به مرحله ظهور ظرفیت‌های واقعی خود است.

رسانه‌ها شریک توسعه گردشگری البرز هستند

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز نقش رسانه‌ها را در توسعه گردشگری مهم دانست و گفت: رسانه‌ها برای ما فقط انعکاس‌دهنده خبر نیستند، بلکه همراه و شریک توسعه البرز هستند.

زینالی افزود: معرفی ظرفیت‌های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی استان و مطالبه‌گری برای تکمیل زیرساخت‌ها می‌تواند به تحقق هدف تبدیل البرز به مقصد گردشگری کمک کند.

اجرای طرح‌های مرمتی در سراسر استان

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه میراث فرهنگی گفت: در حال حاضر تمام شهرستان‌های استان به واسطه طرح‌های مرمتی در حال اجرا، عملاً به کارگاه مرمت تبدیل شده‌اند.

زینالی افزود: طی یک سال گذشته ۳۴۶ پاسخ به استعلامات دستگاه‌های مختلف ارائه شده و ۱۴ جلسه شورای مربوطه و ۴۵ جلسه شورای فنی برگزار شده است.

وی همچنین از برگزاری ۷۳ جلسه با بنیاد مسکن در حوزه‌های مرتبط با میراث فرهنگی خبر داد.

صدور مجوز برای سه موزه جدید

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با اشاره به توسعه موزه‌های استان گفت: طی یک سال و نیم گذشته برای سه موزه مجوز صادر شده و توسعه زیرساخت‌های موزه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

زینالی در ادامه به روند واگذاری برخی بناهای تاریخی به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: واگذاری بناهای فرهنگی و تاریخی کشور از طریق صندوق احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی انجام می‌شود.

وی افزود: قلعه سمسام و کاروانسرای شاه‌عباسی پیش از حضور من در استان به بخش خصوصی واگذار شده بودند و روند مرمت و بهره‌برداری فرهنگی آنها در حال پیگیری است.

کاخ ناصری در آستانه تکمیل مرمت

زینالی کاخ ناصری را یکی از پروژه‌های مهم مرمتی استان البرز دانست و گفت: این بنا اکنون حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به عنوان یکی از شاهکارهای مرمتی کشور شناخته می‌شود.

وی افزود: پس از تکمیل عملیات مرمت، نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان و همکاران میراث فرهنگی از سراسر کشور در این مجموعه برگزار خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز ادامه داد: این بنا از سوی صندوق احیا به سرمایه‌گذار واگذار شده و سرمایه‌گذار متعهد به هزینه‌کرد ۱۲۰ میلیارد تومان برای مرمت و احیای آن است تا در نهایت به یک مرکز فرهنگی تبدیل شود.

مرمت مسجد جامع اشتهارد و کاخ سلیمانی

زینالی با اشاره به مرمت مسجد جامع اشتهارد اظهار کرد: این بنا پیش از عملیات مرمتی شرایط مناسبی نداشت، اما با اجرای عملیات تخصصی مرمت، امروز به یکی از نمونه‌های قابل توجه مرمت در استان تبدیل شده است.

وی همچنین از ادامه مرمت کاخ سلیمانی خبر داد و گفت: سال گذشته بخش شمالی و نمای این مجموعه مرمت شد و امسال نیز عملیات مرمت بخش قرینه ضلع شمالی و حوض‌ها در حال انجام است.

زینالی افزود: مطالعات مربوط به برج کاخ نیز آغاز شده و تلاش می‌کنیم عملیات مرمت مجموعه در سال جاری به پایان برسد.

خانه آیت‌الله طالقانی مرکز فرهنگی می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با اشاره به مرمت خانه آیت‌الله طالقانی در طالقان گفت: عملیات مرمت این بنا در دو فاز تعریف شده که فاز نخست سال گذشته به پایان رسید و فاز دوم نیز امسال انجام می‌شود.

وی افزود: خانه آیت‌الله طالقانی پس از مرمت به مرکز فرهنگی شهرستان طالقان تبدیل خواهد شد و تلاش می‌کنیم عملیات عمرانی آن تا پایان مهرماه به پایان برسد.

ایجاد ایمن‌ترین مخزن موزه اشیای البرز

زینالی یکی از اقدامات مهم انجام‌شده در حوزه حفاظت از آثار تاریخی را ایمن‌سازی مخزن اشیای موزه‌ای استان عنوان کرد و گفت: پیش از این، مخزن اشیای تاریخی استان از نظر ایمنی شرایط مطلوبی نداشت و حتی موضوع انتقال اشیا به خارج از استان مطرح بود.

وی افزود: با همکاری دفتر فنی و معاونت میراث فرهنگی، عملیات عمرانی ویژه‌ای برای حفاظت یکپارچه مخزن انجام شد و این مجموعه به سامانه‌های ضدسرقت، ضدانفجار و ضدحریق مجهز شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز این مخزن را یکی از ایمن‌ترین مخازن نگهداری اشیای موزه‌ای در کشور دانست.

آماده‌سازی تپه ازبکی برای ثبت جهانی

زینالی با اشاره به اهمیت تپه ازبکی اظهار کرد: مطالعات این محوطه از سال گذشته آغاز شده و هدف ما فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای طی فرآیند ثبت جهانی آن است.

وی افزود: در گذشته این محوطه از برخی زیرساخت‌های ضروری مانند سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه برخوردار نبود که برای رفع این کمبودها اقدام شد.

زینالی از خرید برق ۱۵۰ کاوا برای تپه ازبکی و احداث برج نوری خبر داد و گفت: امسال نیز بودجه مناسبی برای این محوطه اختصاص یافته و احداث پست برق و مسیر گردشگری در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: مسیر گردشگری با استانداردهای میراث فرهنگی در حال اجراست و امیدواریم طی ماه‌های آینده امکان بازدید بهتر گردشگران از تپه ازبکی فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز همچنین گفت: فرآیند ثبت جهانی تپه ازبکی در دستور کار معاونت میراث فرهنگی قرار دارد و این فرآیند حدود سه تا پنج سال زمان خواهد برد.

توسعه گردشگری زیارتی در البرز

زینالی مرمت امامزاده سلیمان را از دیگر پروژه‌های مهم استان دانست و اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی البرز، گردشگری زیارتی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: مرمت امامزاده سلیمان در سه فاز تعریف شده که فاز نخست سال گذشته به پایان رسید، فاز دوم امسال اجرا می‌شود و فاز سوم نیز سال آینده دنبال خواهد شد.

زینالی هدف از اجرای این طرح را ایجاد زیرساخت مناسب برای گردشگری زیارتی و پاسخگویی به نیاز گردشگران عنوان کرد.

موزه مردم‌شناسی طالقان در آستانه افتتاح

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز از احداث موزه مردم‌شناسی طالقان با کمک خیرین خبر داد و گفت: این پروژه حدود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: عملیات عمرانی این موزه طی یکی دو ماه آینده به پایان می‌رسد و همزمان پیگیری برای دریافت مجوزها و تأمین امکانات مورد نیاز در حال انجام است.

زینالی ابراز امیدواری کرد موزه مردم‌شناسی طالقان در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد.

افتتاح پروژه‌های گردشگری در هفته گردشگری

وی با اشاره به برنامه‌های هفته گردشگری گفت: برای هفته گردشگری پروژه‌هایی در سطح ملی و استانی آماده افتتاح شده که بخشی از آنها مربوط به توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان است.

زینالی هتل قصر رز را یکی از پروژه‌های شاخص گردشگری البرز دانست و گفت: این مجموعه از نظر امکانات و جزئیات اجرایی در زمره مجموعه‌های منحصربه‌فرد کشور قرار دارد.

وی با اشاره به تجربه خود از بازدید و فعالیت در استان‌های مختلف کشور افزود: ظرفیت‌های موجود در هتل قصر رز می‌تواند آن را به یکی از مجموعه‌های شاخص اقامتی کشور تبدیل کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز در پایان تأکید کرد: حجم عملیات عمرانی و مرمتی در استان قابل توجه است و تلاش مجموعه میراث فرهنگی این است که با استفاده از ظرفیت‌های استان، حمایت مسئولان و همراهی رسانه‌ها، البرز از یک مسیر عبوری به مقصدی ماندگار برای گردشگران تبدیل شود.