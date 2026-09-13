مصدومیت ۸ نفر در دو حادثه رانندگی محورهای مواصلاتی قم

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع دو سانحه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان قم، ۸ نفر از سرنشینان مصدوم شدند که نخستین حادثه ساعت ۶:۳۸ روز گذشته در محور قم به دستجرد و در محدوده پیچ طینوج رخ داد که طی آن دو دستگاه خودروی سواری با یکدیگر برخورد کردند.

پس از اعلام این حادثه به اورژانس ۱۱۵ قم، نیروهای امدادی پایگاه‌های اورژانس دستجرد و سلفچگان به محل اعزام شدند و اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند.

بر اساس گزارش کارشناسان اعزامی اورژانس، هر چهار مصدوم این سانحه مرد بودند که دو نفر از آنان ۴۵ سال، یک نفر ۵۶ سال و مصدوم دیگر ۶۳ سال سن داشتند.

مصدومان حادثه پس از دریافت خدمات اولیه پزشکی، برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی شهید بهشتی قم منتقل شدند.

برخورد دو خودرو در حادثه دوم چهار مصدوم برجا گذاشت

در حادثه دوم که ساعت ۸:۴۵ روز گذشته در آزادراه قم به گرمسار و در کیلومتر ۵۵ این محور رخ داد، یک دستگاه خودروی پرشیا واژگون شد و چهار نفر از سرنشینان آن مصدوم شدند.

پس از دریافت گزارش این سانحه، تیم پایگاه اورژانس ۵۳۲ امام رضا (ع) به محل حادثه اعزام شد و خدمات امدادی و درمانی لازم را به مصدومان ارائه کرد.

در میان مصدومان این حادثه، دو زن ۲۷ و ۵۰ ساله و یک مرد ۱۷ ساله حضور داشتند که پس از انجام اقدامات اولیه، برای ادامه درمان به بیمارستان نکویی قم انتقال یافتند.

مصدوم چهارم، مردی ۵۳ ساله بود که پس از اعلام عدم نیاز به انتقال به بیمارستان و با اخذ رضایت و امضای مربوط، از انتقال وی به مرکز درمانی خودداری شد.