به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تصادف زنجیره‌ای در محور جنگل گلستان به بجنورد در محدوده سه‌راهی موزه رخ داد و پس از اعلام حادثه از سوی اورژانس، دو تیم عملیاتی از پایگاه‌های دوراهی کلاله و تنگراه با یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه ست نجات به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۱۵ نفر حادثه‌دیده بودند که ۶ نفر مصدوم شدند. امدادگران هلال‌احمر ضمن ارزیابی صحنه و انجام اقدامات اولیه، نسبت به ایمن‌سازی محل حادثه اقدام کردند.

حاجیلری ادامه داد: یک بانوی ۲۳ ساله که به دلیل هد تروما نیازمند انتقال به مرکز درمانی بود، توسط آمبولانس پایگاه دوراهی کلاله به بیمارستان رسول اکرم(ص) کلاله منتقل شد و پنج مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان با تأکید بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی در محورهای مواصلاتی، به‌ویژه محورهای پرتردد جنگل گلستان، از رانندگان خواست در صورت وقوع حادثه ضمن حفظ آرامش، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند.