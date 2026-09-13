به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، ناصر خسروی گفت: با فرارسیدن پاییز و آغاز فصل سرما، تغییرات دمایی و بازگشایی مدارس میتواند زمینه افزایش شیوع بیماریهای تنفسی را فراهم کند؛ بیماریهایی که اگرچه بسیاری از موارد آن با علائم خفیف همراه است، اما برای گروههای حساس میتواند عوارض جدی به دنبال داشته باشد.
وی افزود: ویروسهایی مانند آنفلوانزا، کرونا و ویروسهای عامل سرماخوردگی با تغییر شرایط آبوهوایی و افزایش تعاملات اجتماعی، فرصت بیشتری برای انتقال پیدا میکنند. از این رو، توجه به علائم بیماری و مراجعه بهموقع برای تشخیص و درمان اهمیت ویژهای دارد.
خسروی گفت: تشخیص دقیق بیماریهای تنفسی نیازمند معاینه بالینی است و خودتشخیصی یا تکیه بر درمانهای خانگی نباید موجب تأخیر در مراجعه به پزشک شود؛ بهویژه در افرادی که در گروههای پرخطر قرار دارند.
وی ادامه داد: کودکان زیر چهار سال، سالمندان بالای ۶۵ سال، بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن قلبی و ریوی مانند آسم و برونشیت، مبتلایان به دیابت و نقص سیستم ایمنی، مادران باردار و بیماران مبتلا به سرطان که تحت شیمیدرمانی قرار دارند، بیش از دیگران در معرض عوارض جدی بیماریهای تنفسی هستند.
خسروی گفت: در بیماریهای ویروسی، زمان شروع درمان نیز اهمیت زیادی دارد. برای بیماران پرخطر مبتلا به آنفلوانزا، ۴۸ ساعت نخست بیماری و برای مبتلایان به کرونا، چهار تا پنج روز ابتدایی، زمان طلایی برای آغاز درمانهای ضدویروسی محسوب میشود. به همین دلیل، تأخیر در مراجعه به مراکز درمانی و جایگزین کردن روشهای سنتی به جای ارزیابی و درمان تخصصی میتواند پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد.
وی تاکید کرد: با بازگشایی مدارس، کودکان به دلیل ارتباط نزدیک و حضور در محیطهای آموزشی میتوانند نقش مهمی در انتقال ویروسهای تنفسی به اعضای خانواده داشته باشند. بنابراین، در صورت بروز علائمی مانند سرفه، تنگی نفس یا آبریزش بینی، لازم است والدین نسبت به وضعیت کودک توجه بیشتری داشته باشند و از حضور او در محیطهای شلوغ جلوگیری کنند.
این متخصص بیماریهای عفونی، گفت: رعایت اصول پیشگیری، توجه به علائم، پرهیز از خوددرمانی و مراجعه به موقع، به ویژه برای افراد در معرض خطر، میتواند در پیشگیری از عوارض جدی بیماریهای تنفسی در فصل پاییز مؤثر باشد.
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