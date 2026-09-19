هیچ مورد ابتلا به تب کنگو در اصفهان گزارش نشد؛ آخرین وضعیت شیوع کرونا

پژمان عقدک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آمار ابتلا به تب کریمه کنگو در استان اصفهان امسال تاکنون صفر بوده است، اظهار کرد: اگر موردی وجود داشت به ما اطلاع‌رسانی می‌شد و خوشبختانه تا امروز وضعیت از این نظر آرام بوده است.

وی در پاسخ به آخرین وضعیت سویه جدید کرونا موسوم به R.V.1 در استان اصفهان به وضعیت شیوع این ویروس در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: آمار کشوری نشان می‌دهد از میان کسانی که به صورت سرپایی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند یا بستری می‌شوند، حدود دو هفته پیش درصد مثبت بودن کرونا از پنج درصد گذشته و به ۸.۲ درصد رسیده بود و اکنون احتمالا از ۱۰ درصد نیز بالاتر رفته است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان خاطرنشان کرد: با این حال شدت بیماری نسبت به سال‌های ابتدایی همه‌گیری کاهش یافته و کرونا در عمل به بیماری‌ای شبیه سرماخوردگی تبدیل شده است.

توصیه‌های بهداشتی برای پیشگیری و مقابله با سویه جدید کرونا

عقدک افزود: ویروس کرونا هنوز در گردش است اما ایمنی ناشی از واکسیناسیون و ابتلاهای قبلی باعث شده در بسیاری از افراد شدت کمتری داشته باشد. با وجود این، برای سالمندان، افراد دارای بیماری زمینه‌ای و کسانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند همچنان می‌تواند جدی باشد.

وی توصیه کرد: علائم کرونا می‌تواند شبیه سرماخوردگی یا آنفلوانزا باشد که شامل گلودرد، سرفه، آبریزش یا گرفتگی بینی، تب، سردرد، بدن‌درد، خستگی و گاهی تنگی نفس است؛ اگر علائم تنفسی دارید، به‌ویژه در تماس با سالمندان یا بیماران زمینه‌ای، تماس نزدیک را محدود کنید، در محیط‌های شلوغ و بسته از ماسک استفاده کنید، تهویه مناسب داشته باشید و شستشوی دست را جدی بگیرید.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان ادامه داد: بیشتر افراد سالم با ابتلای خفیف، با استراحت و مصرف مایعات بهبود می‌یابند و نیازی به داروی ضدویروس ندارند اما افراد پرخطر نباید منتظر شدید شدن علائم بمانند و بهتر است هرچه زودتر با پزشک تماس بگیرند.

عقدک با بیان اینکه تنگی نفس، درد یا فشار مداوم قفسه سینه، گیجی یا بدتر شدن وضعیت عمومی نیازمند ارزیابی فوری پزشکی است، خاطرنشان کرد: مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک نیز بی‌فایده است زیرا کرونا بیماری ویروسی است.

وی درباره وضعیت تامین واکسن آنفلوانزا نیز گفت: به دلیل مشکلات ناشی از شرایط جنگ و تحریم، امسال ورود واکسن با تأخیر مواجه شده بود اما وزیر بهداشت اعلام کردند از اواخر شهریور وارد و توزیع می‌شود.