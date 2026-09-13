رزمایش مشترک امنیتی انتظامی نیروهای مسلح در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش مشترک امنیتی انتظامی نیروهای مسلح استان با حضور و مشارکت یگانهای مختلف نیروهای مسلح و مجموعههای مرتبط امنیتی و انتظامی برگزار شد.
این رزمایش در راستای برنامههای سالانه نیروهای مسلح و با هدف حفظ و ارتقای آمادگی همهجانبه نیروها برای مواجهه با تهدیدات و شرایط مختلف امنیتی و دفاعی طراحی و اجرا شد.
بر اساس این گزارش، سنجش میزان آمادگی نیروها، ارزیابی توان عملیاتی یگانها، افزایش هماهنگی و انسجام میان مجموعههای مختلف نیروهای مسلح و تمرین نحوه مواجهه و واکنش سریع و مؤثر در شرایط خاص از مهمترین اهداف این رزمایش بود.
در جریان رزمایش، سناریوهای پیشبینیشده با استفاده از ظرفیت و توان یگانهای حاضر اجرا شد و بخشهایی از فرآیند تصمیمگیری، فرماندهی و کنترل، هماهنگی بین یگانها، سرعت عمل نیروها و نحوه واکنش به موقعیتهای امنیتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
همچنین توانمندی نیروها در حوزههای مختلف دفاعی، امنیتی و رزمی و میزان آمادگی یگانها برای حضور بهموقع و انجام مأموریتهای محوله در شرایط مختلف سنجیده شد.
یکی از محورهای این رزمایش، ارزیابی هماهنگی میان نیروهای حاضر در میدان بود تا در صورت بروز شرایط غیرعادی یا تهدید امنیتی، ظرفیتهای مختلف نیروهای مسلح بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن و با فرماندهی و هماهنگی منسجم نسبت به انجام مأموریتهای خود اقدام کنند.
برگزاری این رزمایش همچنین فرصتی برای ارزیابی آمادگی تجهیزات، نیروی انسانی و ظرفیتهای عملیاتی یگانها و بررسی فرآیندهای فرماندهی و کنترل در شرایط شبیهسازیشده فراهم کرد.
روابط عمومی سپاه صاحبالأمر(عج) استان قزوین تأکید کرد: آمادگی مستمر، آموزش مداوم و هماهنگی میان مجموعههای مختلف از الزامات حفظ توان عملیاتی نیروهای مسلح است و رزمایشهای مشترک در ارتقای این آمادگی و افزایش توان بازدارندگی نقش دارد.
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