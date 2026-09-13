فکت چک؛ اخباری که ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-ادعاهای بلاگر اقتصادی درباره دانش اقتصادی رئیس جمهور شهید آیت اللٌه رئیسی
-اعمال مالیات یا عوارض توسط ایران بر نفت عراق
-استفاده اوکراینیها از پایگاه نظامی مصراته لیبی
-ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی
-دستمزد نجومی امیر قلعهنویی از تیم ملی
-توقف طرح اسقاط دو هزار موتورسیکلت از رده خارج شده
-نبود امنیت لازم در دستگاههای کارت خوان میادین میوه و ترهبار
-ارائه مجوز به فدراسیون کشتی برای اکتشاف معدنی
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