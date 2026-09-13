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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

فکت چک؛ اخباری که ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-ادعاهای بلاگر اقتصادی درباره دانش اقتصادی رئیس جمهور شهید آیت اللٌه رئیسی

-اعمال مالیات یا عوارض توسط ایران بر نفت عراق

-استفاده اوکراینی‌ها از پایگاه نظامی مصراته لیبی

-ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی

-دستمزد نجومی امیر قلعه‌نویی از تیم ملی

-توقف طرح اسقاط دو هزار موتورسیکلت از رده خارج شده

-نبود امنیت لازم در دستگاه‌های کارت خوان میادین میوه و تره‌بار

-ارائه مجوز به فدراسیون کشتی برای اکتشاف معدنی

فکت چک؛ اخباری که ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6945965

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