فکت چک؛ اخباری که ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-ادعاهای بلاگر اقتصادی درباره دانش اقتصادی رئیس جمهور شهید آیت اللٌه رئیسی



-اعمال مالیات یا عوارض توسط ایران بر نفت عراق



-استفاده اوکراینی‌ها از پایگاه نظامی مصراته لیبی



-ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی



-دستمزد نجومی امیر قلعه‌نویی از تیم ملی



-توقف طرح اسقاط دو هزار موتورسیکلت از رده خارج شده



-نبود امنیت لازم در دستگاه‌های کارت خوان میادین میوه و تره‌بار



-ارائه مجوز به فدراسیون کشتی برای اکتشاف معدنی