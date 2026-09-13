به گزارش خبرنگار مهر، شاپور محمدی، رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار، در آیین آغاز پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی پایدار با نماد «هورسان» در بورس انرژی، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی به صورت پراکنده را علاوه بر مزایای زیست‌محیطی و اقتصادی، عاملی برای کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های انرژی کشور در برابر تهدیدهای نظامی دانست.

وی گفت: یکی از مسائلی که از نظر محیط زیست اهمیت زیادی دارد، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است که در کنار مزایای زیست‌محیطی، قدرت و ظرفیت جدیدی به کشور می‌دهد و آن، رهایی از تهدیدهای ناشی از تمرکز زیرساخت‌های انرژی است.

رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تهدیدهای مطرح‌شده درباره هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی ایران افزود: نیروگاه‌های خورشیدی اگر به صورت پراکنده در نقاط مختلف کشور توسعه پیدا کنند، دیگر به این سادگی نمی‌توان آنها را به عنوان یک زیرساخت متمرکز و هدفی واحد برای حمله نظامی در نظر گرفت.

محمدی ادامه داد: در گذشته نیز موضوع تولید پراکنده، نیروگاه‌های کوچک، CHP و موارد مشابه مطرح بوده است، اما در دو سال اخیر خوشبختانه در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی اقدامات خوبی انجام شده و توسعه این نیروگاه‌ها در نقاط مختلف کشور در حال پیگیری است.

وی متمرکز نبودن نیروگاه‌های تجدیدپذیر را یکی از مزیت‌های مهم این حوزه عنوان کرد و گفت: اگر نیروگاه‌های خورشیدی به صورت متمرکز احداث شوند، از نظر قابلیت تهدید نظامی تفاوت چندانی با نیروگاه‌های حرارتی و فسیلی نخواهند داشت، اما پراکندگی این نیروگاه‌ها موجب می‌شود آسیب‌پذیری زیرساخت تولید برق کاهش پیدا کند.

رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ملاحظات فنی توسعه نیروگاه‌های پراکنده اظهار کرد: بخشی از پراکندگی نیروگاه‌های خورشیدی نیز به دلیل دسترسی به شبکه و پست‌های برق است؛ چرا که بسیاری از پست‌های برق کشور در سطح ۶۳ کیلوولت قرار دارند و توسعه نیروگاه‌ها در نقاط مختلف، ملاحظات فنی خاص خود را دارد، اما از این جهت که تولید برق تجدیدپذیر به صورت توزیع‌شده در حال انجام است، این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد.

استقبال از توسعه صندوق‌های انرژی

محمدی با اشاره به تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران گفت: بازار سرمایه ایران امروز یک جعبه‌ابزار بسیار متنوع برای سرمایه‌گذاری دارد و صندوق‌های طلا، نقره، صندوق‌های ارزی و انواع صندوق‌های انرژی می‌توانند گزینه‌های متنوعی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند.

وی افزود: خوشحال‌کننده است که در هفته گذشته نیز واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق پروژه تجدیدپذیر ۵۰۰ مگاواتی با نماد «نور» در بورس انرژی عرضه شد و مورد استقبال قرار گرفت. این صندوق متشکل از نیروگاه‌های تجدیدپذیر در چند استان کشور است.

رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز امیدواری کرد تعداد صندوق‌های پروژه انرژی در بازار سرمایه افزایش یابد و گفت: امروز چهار صندوق از این دست را می‌بینیم و امیدواریم روزی تعداد آنها به ۴۰ و سپس ۴۰۰ صندوق برسد.

محمدی با اشاره به مزیت صندوق‌ها نسبت به شرکت‌ها ادامه داد: صندوق‌ها از نظر ساختار سرمایه‌گذاری و امکان توسعه، مزیت‌هایی دارند که می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های انرژی کمک کند و در نهایت هم در سطح کلان، منابع انرژی کشور را پایدارتر و هم در سطح بازارهای مالی، گزینه‌های متنوع‌تری برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.

بورس انرژی از یک ایده به رکن بازار انرژی تبدیل شد

وی همچنین با اشاره به روند شکل‌گیری بورس انرژی گفت: زمانی که بورس انرژی در حال تأسیس بود، درباره میزان اثرگذاری آن پرسش‌هایی وجود داشت و حتی مشخص نبود وزارتخانه‌های نفت و نیرو تا چه اندازه با آن همراه شوند، اما پس از تأسیس بورس انرژی، مدیران این مجموعه زحمات زیادی کشیدند و به تدریج وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیز پای کار آمدند.

مؤسس بورس انرژی افزود: مدیران مختلف این مجموعه در سال‌های گذشته برای توسعه بورس انرژی زحمت زیادی کشیده‌اند و امروز شاهد جایگاه متفاوت این نهاد در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های حوزه انرژی هستیم.

محمدی با اشاره به افزایش نقش بورس انرژی در فرآیند قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری گفت: زمانی به سختی سازمان بورس یا بورس انرژی به جلسات دعوت می‌شدند، اما امروز کمتر جلسه‌ای در مجلس یا دولت درباره انرژی برگزار می‌شود که نمایندگان بورس انرژی در آن حضور نداشته باشند.

وی ادامه داد: اکنون هر جا قرار است قانونی در حوزه انرژی تدوین شود، بورس انرژی یکی از پایه‌های این کار است و نمایندگان آن برای ارائه نظر و مشارکت در تدوین قوانین و مصوبات دعوت می‌شوند. این موضوع نشان‌دهنده افزایش اثرگذاری بازار سرمایه در تأمین مالی و سامان‌دهی بازار انرژی است.

آغاز یک مسیر دشوار برای تأمین مالی نیروگاه‌های خورشیدی

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی پایدار «هورسان» اظهار کرد: سبدگردان آرارات و مدیران و همکاران آن، کار دشواری را آغاز کرده‌اند؛ زیرا معمولاً سبدگردان‌ها در ابتدای فعالیت خود به سراغ صندوق‌هایی می‌روند که راه‌اندازی آنها ساده‌تر و بازدهی آنها مشخص‌تر است، اما ورود به حوزه صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی، به دلیل الزامات سرمایه‌ای، اجرایی و فنی، کار دشوارتری است.

وی با قدردانی از دست‌اندرکاران این پروژه گفت: این کار برای یک سبدگردان تازه‌تأسیس از نظر سرمایه، نیروی انسانی و الزامات اجرایی دشوار است، اما در عین حال اقدامی ارزشمند برای کشور و کمک بزرگی به توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر محسوب می‌شود.

رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: امیدواریم این صندوق بتواند پاسخگوی مناسبی برای نیاز سرمایه‌گذاران باشد و اعتماد سرمایه‌گذاران و دارندگان واحدهای آن را به شکل مطلوب پاسخ دهد.

سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای در هورسان

محمدی با اشاره به نقش شرکت‌های بیمه‌گر در صندوق پروژه «هورسان» گفت: متولی این صندوق شرکت‌های بیمه‌گر هستند و حضور شرکت‌های بیمه‌ای در یک سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که آنها به این حوزه اعتقاد دارند.

وی افزود: شرکت‌های بیمه‌ای تخصص اصلی‌شان مدیریت ریسک است و وقتی در یک حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند، طبیعتاً ارزیابی‌هایی درباره بازدهی و ریسک آن انجام داده‌اند. بنابراین حضور این شرکت‌ها می‌تواند به موفقیت صندوق کمک کند.

این مدرس دانشگاه تهران در پایان با قدردانی از دست‌اندرکاران راه‌اندازی صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی پایدار «هورسان» ابراز امیدواری کرد توسعه این ابزارهای مالی، ضمن کمک به تأمین مالی پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، به افزایش پایداری منابع انرژی کشور و تنوع بیشتر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه منجر شود.