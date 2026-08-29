تولید تجدید پذیر افزایش یافت؛هدفگذاری تولید ۳۰۰۰ مگاوات انرژی پاک

به گزارش خبرگزاری مهر میثم جعفرزاده با اعلام این خبر اظهار کرد: نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی کاشمر در شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی، پس از تکمیل عملیات اجرایی، به شبکه ۲۰ کیلوولت متصل شده و در هفته جاری بهصورت رسمی به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: این نیروگاه در زمینی به مساحت ۴.۵ هکتار و با سرمایهگذاری حدود یک میلیون دلار احداث شده و با بهرهبرداری از آن، ظرفیت جدیدی از انرژی خورشیدی وارد مدار تولید برق کشور خواهد شد.
مدیرعامل گروه نفت وگاز لاوان با اشاره به برنامه این مجموعه برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: نیروگاه کاشمر صرفاً یک پروژه سه مگاواتی نیست، بلکه برای مجموعه لاوان، نخستین گام عملی در مسیر تحقق هدفگذاری ۳ هزار مگاوات انرژی پاک به شمار میرود.
جعفرزاده ادامه داد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش سهم انرژی خورشیدی در سبد تولید برق کشور، از محورهای مهم برنامههای گروه توسعه انرژی نفت و گاز لاوان است و تلاش میکنیم با اجرای پروژههای جدید، ظرفیت تولید برق پاک را در نقاط مختلف کشور افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه توسعه نیروگاههای خورشیدی میتواند به تأمین پایدارتر انرژی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی کمک کند، اظهار کرد: بهرهبرداری از نیروگاه کاشمر، آغاز مسیری است که با اجرای پروژههای بعدی، به توسعه قابل توجه ظرفیت انرژی پاک در کشور منجر خواهد شد.
وی همچنین از برنامه این مجموعه برای احداث دو نیروگاه خورشیدی دیگر در منطقه کاشمر خبر داد و گفت: شرکت توسعه انرژی سبز دماوند از مجموعه لاوان، احداث دو نیروگاه خورشیدی با ظرفیتهای ۴ و ۱۰ مگاوات را در دستور کار دارد.
به گفته جعفرزاده، با اجرای این پروژهها، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی تحت توسعه لاوان در منطقه افزایش خواهد یافت و کاشمر میتواند به یکی از نقاط مهم سبد انرژی پاک این مجموعه در شرق کشور تبدیل شود.
وی با تأکید بر اینکه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیازمند استمرار سرمایهگذاری و اجرای پروژههای عملیاتی است، افزود: امروز با اتصال نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی کاشمر به شبکه، یک گام عملی در مسیر توسعه انرژی پاک برداشته شده و در ادامه نیز پروژههای بیشتری در نقاط مختلف کشور وارد مراحل اجرایی و بهرهبرداری خواهند شد.
جعفرزاده خاطرنشان کرد: هدفگذاری ۳ هزار مگاوات ظرفیت انرژی پاک یک هدف بلندمدت است و تحقق آن نیازمند برنامهریزی، سرمایهگذاری و اجرای مستمر پروژههاست؛ نیروگاه کاشمر نخستین گام این مسیر است و لاوان با همین رویکرد، توسعه پروژههای تجدیدپذیر را دنبال خواهد کرد.
این مقام مسئول در پایان گفت: «کاشمر پایان یک پروژه نیست؛ آغاز مسیری است که از ۳ مگاوات شروع میشود و تا قله ۳ هزار مگاوات ادامه خواهد داشت.»
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