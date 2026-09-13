به گزارش خبرنگار مهر، پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی «پایدار انرژی» با نماد معاملاتی «هورسان» امروز یکشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵ در بورس انرژی ایران انجام شد؛ صندوقی که با هدف تأمین مالی احداث دو نیروگاه خورشیدی در استانهای یزد و اصفهان راهاندازی شده و در نخستین روز پذیرهنویسی با استقبال قابل توجه سرمایهگذاران مواجه شد.
صندوق پروژه «هورسان» برای تأمین مالی احداث یک نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در شهرستان ابرکوه استان یزد و یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در شهرستان دهاقان استان اصفهان تشکیل شده است که مجموع ظرفیت این دو پروژه به ۱۳ مگاوات میرسد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، تعداد کل واحدهای سرمایهگذاری این صندوق ۵۵۰ میلیون واحد تعیین شده که حداکثر ۱۶۲ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۳۸۶ واحد آن در مرحله پذیرهنویسی عرضه شد و ارزش اسمی هر واحد سرمایهگذاری نیز ۱۰ هزار ریال است.
تقاضای ۶ برابری برای واحدهای هورسان
پذیرهنویسی «هورسان» به روش ثبت سفارش انجام شد و در این فرایند ۱۵ هزار و ۲۶۸ سفارش به ثبت رسید و ۱۳ هزار و ۴۲۰ سرمایهگذار مشارکت کردند.
در مجموع ۹۸۹ میلیون و ۶۴ هزار و ۵۴۷ واحد برای خرید سفارشگذاری شد که با توجه به عرضه حداکثر ۱۶۲ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۳۸۶ واحد، حجم تقاضای ثبتشده حدود ۶ برابر ظرفیت پذیرهنویسی بود.
از مجموع مشارکتکنندگان نیز ۱۳ هزار و ۳۵۳ نفر اشخاص حقیقی و ۶۷ سرمایهگذار شخص حقوقی بودند.
محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی ایران، در مراسم آغاز پذیرهنویسی «هورسان» با اشاره به استقبال بازار از صندوقهای انرژیمحور گفت: تقاضا برای خرید این صندوقها به حدود پنج تا شش برابر عرضه رسیده است.
وی با بیان اینکه تمام مشارکتکنندگان در صندوق پروژه «هورسان» از بخش خصوصی هستند، افزود: بخش قابل توجهی از این مشارکتکنندگان را فعالان حوزه بیمه تشکیل میدهند و حضور این مجموعهها نشان میدهد ریسکهای مربوط به اجرای پروژه و بهرهبرداری از آن مورد بررسی قرار گرفته است.
صندوق پروژه؛ مسیر جدید تأمین مالی نیروگاهها
مدیرعامل بورس انرژی ایران، بورس انرژی را بخش تخصصی بازار سرمایه در حوزه انرژی دانست و گفت: این بازار به دنبال ایجاد یک محیط اقتصادی سالم در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و نیروگاههای حرارتی است.
نظیفی افزود: توسعه ابزارهای مختلف در بورس انرژی، از ابزارهای تأمین مالی گرفته تا معاملات حاملهای انرژی، محصولات و برق تولیدشده، میتواند از طریق تخصصی شدن فرایندها، ریسکهای سرمایهگذاری را کاهش دهد و امکان بررسی کارشناسی پروژهها را فراهم کند.
وی با اشاره به ارتباط مستمر بورس انرژی با فعالان صنعت انرژی اظهار کرد: این ارتباط هم با بخش عرضه، شامل تولیدکنندگان و فعالان صنعت، و هم با بخش تقاضا، شامل صنایع مصرفکننده انرژی، برقرار است و هدف آن توسعه ابزارهای مالی در کنار معاملات انرژی است.
به گفته نظیفی، صندوقهای پروژه میتوانند پس از شکلگیری نیز در صورت طی فرایندهای مربوط، اساسنامه خود را تغییر دهند و پروژههای دیگری را به سبد سرمایهگذاری خود اضافه کنند.
وی ابراز امیدواری کرد صندوق پروژه «پایدار انرژی» نیز بتواند از ظرفیت ایجادشده برای جذب منابع مالی در پروژههای جدید استفاده کند و تجربه بهدستآمده از این مسیر تنها به احداث یک یا دو پروژه محدود نشود.
ورود شرکتهای بیمه به تأمین مالی نیروگاه خورشیدی
در همین حال، نوراللهی، مدیرعامل بیمه اتکایی تهران، در مراسم معارفه صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی با اشاره به مشارکت شرکتهای بیمه در این صندوق گفت: شرکتهای بیمه برای پرداخت خسارتهای احتمالی و ایفای تعهدات بیمهای به نقدینگی نیاز دارند و از این رو باید بخشی از منابع خود را در حوزههایی سرمایهگذاری کنند که علاوه بر بازدهی، از قابلیت نقدشوندگی برخوردار باشند.
وی افزود: شرکت بیمه اتکایی تهران از جمله شرکتهایی است که در صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی مشارکت میکند.
نوراللهی یکی از ریسکهای مورد توجه شرکتهای بیمه را احتمال ورود دولت به رقابت با بخش خصوصی در حوزه قیمتگذاری انرژی خورشیدی دانست و گفت: در صورت ایجاد چنین شرایطی، سودآوری سرمایهگذاری در این پروژهها میتواند تحت تأثیر قرار گیرد.
وی همچنین از قرار داشتن ۸۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در برنامه این شرکت خبر داد و گفت: برخلاف رویه گذشته که شرکتهای بیمه بیشتر به دنبال دریافت تسهیلات و سرمایهگذاری از مسیرهای متعارف بودند، اکنون استفاده از ابزار صندوق پروژه برای احداث نیروگاههای خورشیدی و کمک به رفع ناترازی انرژی و تنوعبخشی به سبد تولید برق مورد توجه قرار گرفته است.
«هورسان» چهارمین صندوق پروژه بازار سرمایه
راهاندازی «هورسان» در حالی انجام شده است که صندوقهای پروژه بهعنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی پروژههای بزرگ، در سالهای اخیر مورد توجه بازار سرمایه و صنعت برق قرار گرفتهاند.
در همین چارچوب، هفته گذشته نیز صندوق پروژه نیروگاهی «نور» با هدف احداث نیروگاههای خورشیدی رونمایی شد و عباس علیآبادی، وزیر نیرو، صندوقهای پروژه نیروگاههای تجدیدپذیر را یکی از ابزارهای مشارکت دادن سرمایههای خرد مردم در تولید انرژی پاک و کمک به رفع ناترازی برق دانسته بود.
بر این اساس، صندوقهای پروژه میتوانند بخشی از منابع مورد نیاز برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر را از بازار سرمایه تأمین کنند و همزمان امکان مشارکت سرمایهگذاران در پروژههای تولید برق را فراهم آورند.
«هورسان» در این میان چهارمین صندوق پروژه بازار سرمایه محسوب میشود و پذیرهنویسی آن با استفاده از روش ثبت سفارش برای نخستین بار در بورس انرژی ایران انجام شد.
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