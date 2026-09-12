به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شرکت سبدگردان زاگرس با هدف توسعه ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه ایران و تنوع‌بخشی به گزینه‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی، اقدام به راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده نقره با نماد «نقرا» کرده است. پذیره‌نویسی عمومی این صندوق از امروز ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵ در بورس کالای ایران آغاز خواهد شد.

منطق اقتصادی سرمایه‌گذاری در نقره

نقره از منظری بنیادین واجد جایگاهی دوگانه در اقتصاد جهان است؛ این دارایی هم‌زمان هم یک «فلز گران‌بهای محافظ در برابر تورم و کاهش ارزش پول» و هم یک «نهاده استراتژیک صنعتی با تقاضای روبه‌رشد» به شمار می‌رود.

۱. ستون ارزش ذاتی و مالی



نقره مانند طلا، یکی از معتبرترین ابزارهای حفظ ارزش پول در برابر تورم مزمن و نوسانات نرخ برابری ارز است. این دارایی به‌صورت لحظه‌ای از دو متغیر کلیدی «انس جهانی» و «نرخ ارز داخلی» اثر می‌پذیرد و به‌عنوان سپری امن برای محافظت از قدرت خرید سرمایه‌گذاران عمل می‌کند.

۲. ستون تقاضای بنیادین صنعتی



برخلاف طلا که عمده کاربرد آن به ذخایر بانک‌های مرکزی و مصارف زینتی محدود است، نقره بالاترین رسانایی الکتریکی و حرارتی را در میان تمام فلزات دارد. به همین دلیل، نقره ماده اولیه و غیرقابل‌جایگزین در صنایع آینده‌ساز نظیر تولید پنل‌های خورشیدی (سلول‌های فتوولتائیک)، بردهای الکترونیکی خودروهای برقی، قطعات انتقال داده نسل پنجم (5G)، تجهیزات پزشکی و نیمه‌رساناها به شمار می‌رود.

هم‌افزایی این دو ویژگی سبب شده تا نقره در چرخه‌های رونق اقتصادی از رشد تقاضای صنعتی و در دوره‌های بحران یا تورم از جذابیت دارایی‌های امن بهره‌مند شود.

الف) جهش تقاضای صنعتی و پارادایم گذار انرژی

برخلاف طلا که بخش عمده تقاضای آن ماهیت سرمایه‌گذاری یا زینتی دارد، طبق آخرین داده‌های رسمی موسسه بین‌المللی نقره:

بالغ بر ۵۵ تا ۵۸ درصد از تقاضای فیزیکی کل نقره جهان متعلق به بخش‌های صنعتی و فناوری است.

توسعه صنایع انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه سلول‌های فتوولتائیک خورشیدی و زیرساخت‌های فناوری نسل پنجم (5G) موجب رشد سالانه دورقمی در تقاضای نقره شده است.

بخش خودروسازی برقی به‌دلیل رسانایی استثنایی نقره، نیازمند مصرف به‌مراتب بالاتری نسبت به خودروهای درون‌سوز سنتی است.

طی سال‌های اخیر، بازار جهانی نقره با پدیده کسری عرضه ساختاری مواجه بوده؛ به این معنا که میزان استخراج و بازیافت سالانه پاسخگوی تقاضای صنعتی و سرمایه‌گذاری نیست.

ب) تحلیل نسبت برابری طلا به نقره

شاخص نسبت قیمت طلا به نقره یکی از مهم‌ترین متغیرهای تکنیکال-فاندامنتال در بازار کامودیتی است.

میانگین تاریخی و چرخه ارزندگی: از منظر آماری در ۵۰ سال گذشته، میانگین بلندمدت این نسبت در بازه ۵۰ الی ۶۰ واحد نوسان داشته است. رسیدن این شاخص به مقادیر فراتر از ۸۰ واحد در سال‌های اخیر، از دیدگاه اقتصادسنجی و تحلیل بین‌بازاری، حاکی از ارزندگی معنادار نقره و احتمال بالای انقباض این نسبت از طریق جهش قیمتی نقره است.

بتای بالاتر در روندهای صعودی: تاریخچه نوسانات کامودیتی نشان می‌دهد که در دوره‌های صعودی بازار فلزات گران‌بها، نقره به‌دلیل کوچک‌تر بودن اندازه بازار سرمایه‌گذاری و ماهیت شتاب‌دهنده صنعتی، رفتاری با ضریب نوسان و بازدهی بالاتر نسبت به طلا ثبت می‌کند.

سرمایه‌گذاری سنتی فیزیکی در مقابل صندوق سرمایه‌گذاری نقرا

سرمایه‌گذاری سنتی در بازار نقره (خرید ساچمه نقره، شمش یا ظروف نقره) همواره با اصطکاک‌های مالی و ریسک‌های عملیاتی فراوانی همراه بوده است. صندوق قابل معامله نقرا ساختاری نظام‌مند و بهینه برای حل این چالش‌ها ارائه می‌دهد:

بعد مقایسه بازار فیزیکی سنتی نقره صندوق سرمایه‌گذاری نقره زاگرس (نقرا) هزینه معاملاتی و حباب اسپرد (اختلاف خرید و فروش) و حباب فیزیکی بین ۱۰٪ تا ۲۰٪ کارمزد مصوب و بسیار ناچیز سازمان بورس ریسک اصالت و عیار خطر تقلب در عیارسنجی، ناخالصی و نیاز به آزمایش آزمایشگاهی دارایی پایه تحت نظارت انبارهای رسمی بورس کالا با استاندارد خلوص ۹۹۹ امنیت و نگهداری ریسک سرقت، نیاز به صندوق امانات فیزیکی و هزینه بیمه مالکیت ثبت‌شده در سامانه سمات (شرکت سپرده‌گذاری مرکزی) بدون ریسک نگهداری نقدشوندگی دشواری فروش سریع، چانه‌زنی در بازارهای سنتی و افت قیمت لحظه‌ای قابلیت معامله برخط در سامانه‌های تمامی کارگزاری‌های بورس تنوع‌بخشی و مقیاس محدودیت حداقل وزن و الزام به داشتن سرمایه اولیه بالا امکان ورود با حداقل مبالغ ریالی و امکان سرمایه‌گذاری خرد تدریجی

نقش و مزیت‌های رقابتی سبدگردان زاگرس در مدیریت صندوق نقرا

شرکت سبدگردان زاگرس به‌عنوان یکی از نهادهای مالی تخصصی بازار سرمایه که دارای مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار است، با پیاده‌سازی سازوکارهای پیشرفته مدیریت پورتفوی، ارزش‌آفرینی پایداری را برای سرمایه‌گذاران صندوق نقرا هدف‌گذاری کرده است:

مدیریت حرفه‌ای و داده‌محور ریسک:تیم تحلیل و سرمایه‌گذاری سبدگردان زاگرس با بهره‌گیری از مدل‌های ارزش‌گذاری مشتقات، آربیتراژ آماری و رصد پیوسته نوسانات انس جهانی و نرخ‌های ارز داخلی، نسبت دارایی‌های نقدی و گواهی‌های سپرده نقره را در بهینه‌ترین حالت نگهداری می‌کند.

عملیات بازارگردانی پویا و تضمین نقدشوندگی:حضور بازارگردان متعهد در صندوق نقرا سبب کاهش فاصله قیمت خرید و فروش و همگرایی قیمت بازار با خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) شده و مانع از شکل‌گیری حباب‌های نامتعارف قیمتی می‌گردد.

شفافیت کامل نظارتی و گزارش‌گری مالی:تمام دارایی‌ها، هزینه‌ها و خالص ارزش دارایی‌های صندوق به‌صورت شفاف و روزانه در سامانه رسمی صندوق و سایت کدال منتشر شده و تحت نظارت حسابرسان و سازمان بورس قرار دارد.

جزییات پذیره‌نویسی و فرآیند مشارکت سرمایه‌گذاران

پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری نقره زاگرس فرصتی مناسب برای تمام طیف‌های سرمایه‌گذاران اعم از افراد حقیقی خواهان پوشش ریسک ارزی تا نهادهای حقوقی جویای تنوع‌بخشی به پورتفوی است.

عنوان صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده نقره زاگرس

نماد معاملاتی: نقرا

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان زاگرس

تاریخ آغاز پذیره‌نویسی: یکشنبه، ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵

بستر معامله: بورس کالای ایران

حداقل مبلغ خرید: مطابق با ضوابط سامانه آنلاین معاملات بورس کالا

راهنمای گام‌به‌گام خرید در روز پذیره‌نویسی:

ورود به پنل کاربری سامانه معاملاتی آنلاین کارگزاری مورد نظر

جستجوی نماد «نقرا» در بخش سفارش‌ها.

تعیین تعداد واحد و قیمت اسمی مشخص‌شده در اطلاعیه پذیره‌نویسی.

ثبت سفارش و دریافت تأییدیه معامله.

جمع‌بندی

افزایش عدم‌قطعیت‌های کلان اقتصادی و محرک‌های قوی بین‌المللی در بخش تقاضای صنعتی نقره، این فلز گران‌بها را به یکی از جذاب‌ترین مقاصد جریان نقدینگی تبدیل کرده است. صندوق «نقرا» متعلق به سبدگردان زاگرس، دریچه‌ای مدرن، امن، کم‌هزینه و دارای نقدشوندگی حداکثری برای ورود به این بازار استراتژیک است. سرمایه‌گذاران علاقه‌مند می‌توانند از ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ با مشارکت در این پذیره‌نویسی، گامی مؤثر در جهت بهینه‌سازی ساختار بازدهی دارایی‌های خود بردارند.