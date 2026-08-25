به گزارش خبرنگار مهر، صندوق پروژه نیروگاههای خورشیدی نور با هدف تأمین مالی و تکمیل مجموعهای از پروژههای خورشیدی در ۹ استان کشور ایجاد شده و قرار است پذیرهنویسی آن از سهشنبه، ۱۰ شهریور در بورس انرژی آغاز شود. این صندوق ۱۰۶ نیروگاه با ظرفیت مجموع ۵۰۰ مگاوات را دربرمیگیرد و طبق اطلاعات اعلامشده، حدود ۳۰۶ مگاوات از این ظرفیت تکمیل شده و ۱۹۴ مگاوات در حال تکمیل است.
این صندوق با مؤسسگری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه شکل گرفته و هدف آن علاوه بر تکمیل پروژههای موجود، فراهم کردن امکان مشارکت سرمایهگذاران حقیقی، حقوقی و صنایع در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است. پیشتر اعلام شده بود برق نیروگاههای این مجموعه پس از بهرهبرداری در تابلوی سبز بورس انرژی عرضه خواهد شد.
ظرفیت تجدیدپذیرها از ۵۸۰۰ مگاوات عبور کرد
حمیدرضا عظیمی، سرپرست معاونت برنامهریزی و نوآوری ساتبا، امروز سهشنبه، ۳ شهریور ۱۴۰۵ در نشست معرفی صندوق پروژه نور گفت: در حال حاضر بیش از ۵۸۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور وجود دارد و طی ۲ سال گذشته ظرفیت نیروگاههای خورشیدی به بیش از ۵۳۰۰ مگاوات رسیده است.
وی با اشاره به افتتاح نیروگاههای خورشیدی در شهرک صنعتی شمسآباد افزود: حدود ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرکهای صنعتی افتتاح شده و ۲ نیروگاه ۳۲ و ۶۳ مگاواتی نیز در شهرک صنعتی شمسآباد به بهرهبرداری رسیده است.
عظیمی با اشاره به ظرفیت صندوق نور اظهار کرد: ۵۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاههای خورشیدی در قالب این صندوق تعریف شده که بیش از ۲۳۰ مگاوات آن اکنون به بهرهبرداری رسیده و ۲۷۰ مگاوات باقیمانده نیز سال آینده وارد مدار خواهد شد.
سرپرست معاونت برنامهریزی و نوآوری ساتبا هدف از تشکیل این صندوق را فراهم کردن امکان استفاده صنایع از ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر برای انجام تکالیف قانونی خود عنوان کرد و گفت: امیدواریم با همراهی فعالان بازار سرمایه، پذیرهنویسی صندوق پروژه نور از هفته آینده آغاز شود.
بورس انرژی میزبان تأمین مالی پروژههای خورشیدی
محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی ایران نیز در این نشست با اشاره به افتتاح نیروگاه خورشیدی شهرک صنعتی شمسآباد، از مجموعههای فعال در توسعه این حوزه قدردانی کرد و گفت: بورس انرژی طی ماههای گذشته میزبان تأمین مالی، معاملات و سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر بوده است.
وی افزود: هدف از برگزاری این نشست، معرفی ظرفیت صندوق پروژه نور به فعالان بازار، نهادهای مالی و سرمایهگذاران است تا زمینه مشارکت بیشتر در این پروژه فراهم شود.
پیشرفت ۶۱ درصدی نور و نیاز به ۱۰.۵ همت منابع تکمیلی
سیدعلی سجادی، مدیرعامل صندوق پروژه انرژی خورشیدی نور، نیز با تشریح ساختار این صندوق گفت: مجوز تأسیس صندوق صادر شده، شرکت پروژه نیز تشکیل شده و پس از تکمیل و بهرهبرداری پروژه، فرآیند مدیریت آن در قالب یک شرکت بورسی ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه اظهار کرد: در مجموع هزینه انجامشده برای پروژههای ۵۰۰ مگاواتی حدود ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان است و حدود ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان منابع برای تکمیل باقی مانده است؛ بنابراین پیشرفت پروژه حدود ۶۱ درصد است و حداکثر طی یک سال میتواند به بهرهبرداری کامل برسد.
سجادی تأکید کرد: یکی از مزیتهای اصلی نور این است که بخش عمده مسیر احداث نیروگاهها از تأمین زمین و اخذ مجوز تا مسائل مربوط به شبکه طی شده و سرمایهگذار با پروژهای مواجه نیست که از نقطه صفر آغاز شده باشد.
مدیرعامل صندوق پروژه نور با اشاره به هزینه تمامشده پروژه گفت: هزینه انجامشده برای هر مگاوات حدود ۵۰ تا ۵۱ میلیارد تومان، معادل حدود ۳۵۰ دلار، محاسبه شده است و این رقم در شرایط فعلی نسبت به هزینه احداث پروژه جدید جذابیت دارد.
نور؛ ابزار مشارکت صنایع در احداث نیروگاه تجدیدپذیر
سجادی یکی از کارکردهای اصلی صندوق را فراهم کردن امکان مشارکت صنایع در احداث نیروگاههای تجدیدپذیر دانست و گفت: بسیاری از صنایع به دلیل نداشتن زمین، تخصص یا امکان ورود مستقیم به احداث نیروگاه، نتوانستهاند از مشوقها و ظرفیتهای قانونی این حوزه استفاده کنند؛ صندوق نور امکان تجمیع سرمایه این شرکتها و ورود آنها به یک پروژه بزرگ و شفاف بورسی را فراهم میکند.
وی افزود: بر اساس ابلاغیه وزیر نیرو در مرداد ۱۴۰۱، سرمایهگذاری در صندوق پروژه خورشیدی متناسب با ظرفیتی که به بهرهبرداری میرسد، امکان بهرهمندی از مزایای احداث و بهرهبرداری مستقیم نیروگاههای تجدیدپذیر را برای شرکتها فراهم میکند.
مدیرعامل صندوق پروژه نور همچنین شفافیت اطلاعات، نظارت ارکان بازار سرمایه، نقدشوندگی واحدها، معافیت مالیاتی درآمدهای صندوق و انتشار اطلاعات در سامانه کدال را از دیگر ویژگیهای این ساختار عنوان کرد.
سجادی گفت: صندوق از ابتدا ساختاری بورسی دارد و سرمایهگذار در صورت نیاز به نقدشوندگی میتواند واحدهای خود را در بازار معامله کند. همچنین پس از ورود به معاملات ثانویه، امکان افزایش مالکیت به صورت خرد یا عمده وجود خواهد داشت.
پذیرهنویسی نور از ۱۰ شهریور
وی در پایان با اشاره به مراحل طیشده برای راهاندازی صندوق اظهار کرد: موافقت اصولی و مجوز تأسیس صندوق دریافت شده و شرکت پروژه نیز تأسیس شده است و تلاش میکنیم پذیرهنویسی عمومی از سهشنبه هفته آینده آغاز شود.
سجادی افزود: با توجه به هدف مؤسس صندوق برای استفاده حداکثری از مشارکت مردم، برای اشخاص حقیقی و حقوقی سهمیهبندی در نظر گرفته خواهد شد. به گفته وی، سرمایهگذاری ۵۰ میلیارد تومانی در صندوق تقریباً معادل ظرفیت یک مگاوات است و میتواند برای شرکتهایی که امکان سرمایهگذاری مستقیم ندارند، ابزار مناسبی برای مشارکت در توسعه نیروگاههای خورشیدی باشد.
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