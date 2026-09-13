به گزارش خبرنگار مهر، کمال اکبری بعد از ظهر یکشنبه درگفتگو با خبرنگاران با تشریح لایه‌های درهم‌تنیده نزاع‌های معاصر اظهار داشت: مختصات درگیری‌های کنونی از چارچوب نبردهای صرفاً فیزیکی و سخت عبور کرده و نظام اسلامی در کانون هماوردی پیچیده‌ای قرار گرفته که رکن اساسی و تعیین‌کننده آن، مدیریت افکار عمومی و تقابل روایت‌ها در گستره بین‌المللی است.

وی پایداری اقشار گوناگون جامعه را نقطه اتکای جبهه حق دانست و بیان کرد: ملت مومن و سرافراز ایران همگام با رزمندگان میدان نبرد، صحنه‌های شهری را به پایگاه‌های مستحکم مقاومت تبدیل کردند و با حضور میدانی و مستمر خود مانع از تحقق سناریوهای تضعیف روحیه عمومی شدند.

این استاد دانشگاه ناکامی بدخواهان در تصاحب ابتکار عمل رسانه‌ای را یادآور شد و افزود: امپراتوری تبلیغاتی غرب با وجود تدارک گسترده، نتوانست روایت موهوم خود را به افکار عمومی تحمیل کند؛ به گونه‌ای که شبکه‌های خبری مستقل و حتی رسانه‌های جهانی ناگزیر شدند ایستادگی بی‌نظیر و حضور حماسی مردم ایران را در کانون مخابره اخبار قرار دهند.

اکبری با بی‌بدیل دانستن پویش‌های مردمی ادامه‌دار در دفاع از آرمان‌ها تصریح کرد: تجمع‌های پیاپی و راهپیمایی‌های گسترده مردمی برای ماه‌های متوالی، تصویری تاریخی از پیوند امت با حاکمیت دینی آفرید و پاسخی قاطع به تعرض‌های دشمنان به شمار می‌رود.

جبهه باطل در فریب افکار عمومی شکست خورد

رئیس دانشکده دین و رسانه صداوسیما تثبیت پیروزی فکری را مکمل دستاوردهای رزمی دانست و گفت: ملت رشید ایران توأمان با پیروزی در خطوط مقدم سخت، توانست گفتمان اصیل مقاومت را به درستی به افکار عمومی جهان عرضه کند و مانع از تحریف حقیقت شود.

وی به کارگیری ظرفیت شبکه‌های برخط را موفقیتی چشمگیر توصیف کرد و ادامه داد: در عرصه انسان‌رسانه‌ها و ابزارهای پیام‌رسانی نوین، به ابتکاراتی اثرگذار دست یافته‌ایم که توانست پیام مظلومیت توأم با اقتدار ملت را به عمق جوامع بین‌المللی برساند.

اکبری هم‌افزایی اصحاب رسانه متعهد را پشتوانه این دستاورد برشمرد و اظهار داشت: هماهنگی و تلاش مجاهدانه خبرنگاران، به‌ویژه در رسانه‌های مرتبط با جبهه پایداری، نقشی کلیدی در بازتاب حقیقت این خیزش تمدنی ایفا کرد.

وی پیرامون پیشینه راه‌اندازی دومین همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین خاطرنشان کرد: مقدمات اجرایی این رویداد علمی از سال ۱۴۰۴ آغاز شد و سرفصل‌ها و محورهای تخصصی آن در اختیار مراکز آموزش عالی قرار گرفت.

رئیس دانشکده دین و رسانه صداوسیما پیوند دادن مفاهیم اصیل دینی با فناوری‌های ارتباطی مدرن را هدف اساسی این گردهمایی دانست و بیان کرد: هدف‌گذاری اصلی، گذار از مباحث انتزاعی به تولید الگوهای نظری کاربردی است تا خروجی نشست‌ها در قالب چارچوب‌های عملیاتی در اختیار مدیران رسانه‌ای و سیاست‌گذاران کلان کشور قرار گیرد.

ارسال آثار تا پایان مهرماه مهلت دارد

وی استقبال نخبگان حوزه و دانشگاه از این رویداد تخصصی را کم‌نظیر خواند و تصریح کرد: علی‌رغم دشواری و تخصصی بودن مفاهیم، تاکنون ۴۲۱ چکیده مقاله از اساتید، پژوهشگران و نهادهای دانشگاهی و پژوهشگاهی کشور به دبیرخانه واصل شده است.

اکبری با تقدیر از مشارکت دانشگاهیان و پژوهشگران افزود: هیئت داوران ضمن ارزیابی اولیه، در قالب بازخوردهای علمی پیشنهادهایی را برای ارتقای کیفی چکیده‌ها ارائه داده که این تعامل دوطرفه با استقبال محققان همراه بوده است.

رئیس دانشکده دین و رسانه صداوسیما آخرین زمان ارسال اصل پژوهش‌ها را اعلام کرد و گفت: پژوهشگران محترم تا پایان مهرماه فرصت دارند فایل کامل مقالات را ارائه کنند و نشست‌های اصلی همایش در آذرماه سال جاری به میزبانی شهرهای قم و تهران برگزار خواهد شد.

وی از راه‌اندازی میز تخصصی پیرامون رخدادهای نظامی اخیر خبر داد و بیان کرد: هم‌زمان با تحولات پدیدآمده، بخش محوری رسانه و جنگ تحمیلی سوم به سرفصل‌های همایش پیوست.

اکبری در پایان یادآور شد: این محور نوظهور به جز آثار مکتوب تحلیلی، پذیرای جستارها و تولیدات تصویری و سینمایی هنرمندان و پژوهشگران خواهد بود تا برگزیدگان این هماوردی علمی و رسانه‌ای در آیین پایانی معرفی و تجلیل شوند.