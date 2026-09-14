به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با رایزنی‌های انجام‌شده با مجموعه مناطق نفت خیز جنوب و نفت و گاز گچساران، عملیات روکش آسفالت جاده گناوه–گوره که از مطالبات دیرینه مردم منطقه بوده، به زودی آغاز می شود.

فرماندار گناوه افزود: این محور از محورهای مهم مواصلاتی به دلیل تردد بالای خودروهادچار فرسودگی شده و وضعیت نامناسب آن، مشکلات و خطراتی را برای رانندگان و کاربران جاده ایجاد کرده بود و نیاز مبرم به روکش آسفالت دارد.



وی بیان کرد: عملیات روکش آسفالت حدفاصل از سه‌راهی چاهبردی تا گوره و از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت اجرا می‌شود.



فرماندار گناوه افزود: اجرای این طرح نقش مهمی در بهبود ایمنی، تسهیل تردد و ارتقای کیفیت راه های ارتباطی منطقه بخصوص برای ساکنان روستاهای همجوار در مسیر داشت