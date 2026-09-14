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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۶

جاده «گناوه–گوره» روکش آسفالت می‌شود

جاده «گناوه–گوره» روکش آسفالت می‌شود

بوشهر- فرماندار گناوه گفت: عملیات روکش آسفالت جاده «گناوه–گوره» که از مطالبات دیرینه مردم این منطقه بوده، به زودی آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با رایزنی‌های انجام‌شده با مجموعه مناطق نفت خیز جنوب و نفت و گاز گچساران، عملیات روکش آسفالت جاده گناوه–گوره که از مطالبات دیرینه مردم منطقه بوده، به زودی آغاز می شود.

فرماندار گناوه افزود: این محور از محورهای مهم مواصلاتی به دلیل تردد بالای خودروهادچار فرسودگی شده و وضعیت نامناسب آن، مشکلات و خطراتی را برای رانندگان و کاربران جاده ایجاد کرده بود و نیاز مبرم به روکش آسفالت دارد.

وی بیان کرد: عملیات روکش آسفالت حدفاصل از سه‌راهی چاهبردی تا گوره و از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت اجرا می‌شود.

فرماندار گناوه افزود: اجرای این طرح نقش مهمی در بهبود ایمنی، تسهیل تردد و ارتقای کیفیت راه های ارتباطی منطقه بخصوص برای ساکنان روستاهای همجوار در مسیر داشت

کد مطلب 6946469

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