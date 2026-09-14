«زیارت به نیابت» چگونه یک نیت را به اعزام زائر تبدیل کرد؟

سعید امامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پویش «زیارت به نیابت» پس از شهادت رهبر شهید انقلاب با یک ایده ساده آغاز شد؛ افراد نیت کنند نخستین زیارت کربلای خود را به نیابت از رهبر شهید انقلاب انجام دهند اما این ایده در ادامه از یک نیت شخصی فراتر رفت و به مشارکتی گسترده تبدیل شد؛ به‌گونه‌ای که نزدیک به یک میلیون نفر به پویش پیوستند و حدود ۲۰ میلیارد تومان کمک مردمی برای اعزام زائران اولی اختصاص یافت.

وی افزود: این پویش پس از حدود سه ماه کار و طراحی زیرساخت‌ها از ۲۵ خردادماه آغاز شد و تا ۳۱ مردادماه ادامه داشت، اما فرآیند مرتبط با آن با پایان ثبت‌نام متوقف نشد و اعزام برگزیدگان تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

امامی با اشاره به روند مشارکت در پویش اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ هزار نفر در فاصله ۱۳ تا ۱۸ تیرماه به پویش پیوستند و در روز ۱۸ تیرماه نیز ۱۰۰ هزار ثبت‌نام به ثبت رسید.

به گفته وی، حدود نیمی از ثبت‌نام‌کنندگان بر اساس خوداظهاری تاکنون به کربلا مشرف نشده بودند و ۶۰ درصد شرکت‌کنندگان را بانوان و ۴۰ درصد را آقایان تشکیل دادند.

دبیر پویش «زیارت به نیابت» ادامه داد: در کنار ثبت نیت، شبکه‌ای بیش از ۷ هزار نفری با عنوان «خادمان زیارت» شکل گرفت. این افراد در معرفی پویشو دعوت مردم نقش داشتند و حدود یک‌چهارم ثبت‌نام‌کنندگان از طریق همینشبکه با پویش همراه شدند.

امامی گفت: بخش دیگری از این فرآیند به مشارکت برای فراهم‌کردن امکان سفر زائران اولی اختصاص داشت. حدود ۳۰ هزار بانی خرد برای اینمنظور مشارکت کردند و حدود ۲۰ میلیارد تومان کمک جمع‌آوری شد.

وی افزود: این منابع هزینه اعزام بیش از ۴۰ کاروان زائر اولی را تأمین کرده است.

امامی با اشاره به اینکه مشارکت‌ها تنها به کمک‌های خرد محدود نماند، توضیح داد: یک بانی خیر ۱۸۰ میلیون تومان، معادل هزینه اعزام ۱۸ زائر، پرداخت کرد. همچنین افرادی که خود امکان زیارت نداشتند، هزینه سفر زائران اولی را تقبل کردند و برخی کسبه نیز بخشی از سود روزانه خود را به پویش اختصاص دادند.

وی درباره مرحله بعدی پویش نیز اظهار کرد: ۸ هزار سفر یا کمک‌هزینه سفر کربلا به نیت امام هشتم(ع) برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است. تا اواسط شهریورماه اسامی ۵ هزار نفر اعلام شده و بخشی از آنان راهی عتبات شده‌اند.

دبیر پویش «زیارت به نیابت» ادامه داد: ۳ هزار سهمیه باقی‌مانده از شهریورتا اسفند ۱۴۰۵ و با ظرفیت تقریبی هزار نفر در ماه اعلام و برای اعزام آنان برنامه‌ریزی خواهد شد.

وی تأکید کرد: خانه زیارت با ادامه جذب مشارکت‌های مردمی، تأمین اعتبار اعزام همه ۸ هزار نفر را تا پایان سال دنبال می‌کند.

امامی ادامه داد: در این میان، رسانه ملی و مجموعه‌های مختلف نیز در معرفی پویش نقش داشتند. شبکه دو سیما از جمله از طریق برنامه‌های«سلام آقا»، «صبحانه ایرانی»، «عصر خانواده»، «پاورقی» و «زمانه» به معرفی «زیارت به نیابت» پرداخت. شهرداری مشهد نیز در اکران داوطلبانه بیلبوردهای پویش مشارکت کرد و مجموعه‌هایی همچون نوا، ایتا، روبیکا،شاد، باسلام و مسجد مقدس جمکران نیز در معرفی آن همراه شدند.

وی گفت: بر اساس آمار پویش، تهران، خراسان رضوی و اصفهان سه استان نخست از نظر میزان مشارکت بودند. به این ترتیب، آنچه پس از پایان مرحله ثبت‌نام «زیارت به نیابت» باقی مانده، صرفاً آمار ثبت‌نام نیست؛۸ هزار سهمیه سفر یا کمک‌هزینه وارد مرحله اعلام و اعزام شده و بخشی از فرآیند این پویش تا پایان سال ادامه خواهد داشت.