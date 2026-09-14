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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۹

ابیانه میزبان جشنواره حرکت و برکت می‌شود

ابیانه میزبان جشنواره حرکت و برکت می‌شود

اصفهان-بخشدار مرکزی نطنز گفت: جشنواره حرکت و برکت با محوریت بازی‌های بومی و محلی، معرفی آداب و رسوم، سوغات، محصولات کشاورزی و صنایع دستی روز ۲۷ شهریورماه در ابیانه برگزار می‌شود.

حسین شاه‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جشنواره فرهنگی، تفریحی و روستایی عشایری حرکت و برکت در روستای تاریخی ابیانه خبر داد و گفت: این جشنواره روز جمعه ۲۷ شهریورماه با محوریت معرفی بازی‌های بومی و محلی، آداب و رسوم، فرهنگ، سوغات، محصولات کشاورزی و صنایع دستی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این رویداد از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۶ در روستای تاریخی ابیانه از توابع شهرستان نطنز برگزار خواهد شد و مسئولان محلی، استانی و مهمانانی از سطح ملی در آن حضور خواهند داشت.

شاه‌محمدی افزود: برنامه‌های جشنواره در سه بخش پیش‌بینی شده است که بخش نخست آن ساعت ۱۰ صبح با برگزاری مراسم افتتاحیه و حضور مسئولان محلی و استانی آغاز می‌شود. پس از افتتاحیه نیز مسابقات بازی‌های بومی و محلی برگزار شده و بازدید از ظرفیت‌های روستای ابیانه در دستور کار قرار می‌گیرد.

بخشدار مرکزی شهرستان نطنز ادامه داد: بخش پایانی برنامه پس از اقامه نماز و استراحت، از ساعت ۱۴ تا ۱۶ با برگزاری مراسم اختتامیه دنبال خواهد شد.

شاه‌محمدی با اشاره به همزمانی این رویداد با روزهای پایانی تعطیلات تابستانی گفت: پیش‌بینی می‌شود برگزاری جشنواره حرکت و برکت در آخرین هفته تابستان، زمینه حضور قابل توجه گردشگران در روستای تاریخی ابیانه را فراهم کند.

وی هدف اصلی این جشنواره را توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی مناطق روستایی و عشایری دانست و تصریح کرد: معرفی بازی‌های بومی و محلی، آشنایی گردشگران با آداب و رسوم، فرهنگ، سوغات، محصولات کشاورزی و صنایع دستی از محورهای اصلی این رویداد است.

جانشین کمیته برگزاری جشنواره حرکت و برکت همچنین گفت: این جشنواره با همکاری فرمانداری شهرستان نطنز، بخشداری مرکزی شهرستان نطنز، هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی استان اصفهان و هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی شهرستان برگزار می‌شود.

شاه‌محمدی با بیان اینکه جشنواره حرکت و برکت در چارچوب رویدادهای استانی برگزار می‌شود، افزود: شهرستان نطنز یکی از شهرستان‌های استان اصفهان است که این رویداد در آن برگزار می‌شود و امیدواریمجشنواره امسال بتواند در سطح شهرستان نطنز و استان اصفهان جایگاه مناسبی پیدا کند.

وی درباره نحوه ورود گردشگران به روستای ابیانه در روز برگزاری جشنواره نیز توضیح داد: افرادی که اسامی آنها از قبل در اختیار کمیته انتظامات قرار گرفته باشد، همچنین مهمانان، خبرنگاران و افرادی که اسامی آنها از سوی برگزارکنندگان اعلام شده باشد، مشمول دریافت هزینه ورود نخواهند بود.

بخشدار مرکزی شهرستان نطنز اضافه کرد: گردشگرانی که بدون هماهنگی قبلی و همانند روزهای معمول برای بازدید وارد ابیانه می‌شوند، مطابق روال معمول ورود گردشگران به روستا، هزینه ورودی را به ازای هر نفر پرداخت خواهند کرد.

کد مطلب 6946496

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