۸ حادثه ۲۴ ساعت اخیر اصفهان یک فوتی و ۱۵ مصدوم داشت

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ارائه گزارش عملکرد امدادی این جمعیت در شبانه‌روز گذشته اظهار کرد: نیروهای عملیاتی هلال‌احمر در ۲۴ ساعت اخیر با حضور در ۸ صحنه حادثه، به هم‌وطنان حادثه‌دیده خدمت‌رسانی کردند.

وی با تشریح نوع حوادث رخ‌داده افزود: از مجموع ۸ عملیات ثبت‌شده، ۶ مورد مربوط به سوانح جاده‌ای، یک مورد در بخش حوادث صنعتی و کارگاهی و یک مورد نیز ارائه خدمات حضوری به مراجعین بوده است. مومنی با بیان اینکه مجموع حادثه‌دیدگان این وقایع ۲۰ نفر بوده است، تصریح کرد: در این حوادث ۱۵ نفر دچار مصدومیت شدند که ۵ نفر برای درمان تکمیلی به مراکز درمانی منتقل و ۲ نفر نیز به صورت سرپایی در محل درمان شدند؛ همچنین متأسفانه در حوادث شبانه‌روز گذشته، یک نفر در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با اشاره به پراکندگی جغرافیایی عملیات‌ها تأکید کرد: تیم‌های عملیاتی پایگاه‌های «ملا احمد» نائین، «نوغان» بوئین‌میاندشت، «مسجد ابوالفضل» نجف‌آباد، پایگاه عوارضی «کاشان ۲»، «شهید رئیسی» اصفهان، «مهربین» خمینی‌شهر و «دکتر ترابیان» بادرود در این عملیات‌ها مشارکت فعال داشتند و با حضور به‌موقع در صحنه‌ها، اقدامات امدادی لازم را مدیریت کردند.

مومنی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی توسط هم‌وطنان به‌ویژه در محورهای مواصلاتی خاطرنشان کرد: تمامی پایگاه‌های امداد و نجات استان در تمامی ساعات شبانه‌روز در آماده‌باش کامل به سر می‌برند تا در کمترین زمان ممکن به یاری آسیب‌دیدگان بشتابند؛ از عموم مردم درخواست داریم ضمن رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی و نکات ایمنی در محیط‌های کار، در صورت وقوع هرگونه حادثه در اسرع وقت با شماره ۱۱۲ (ندای امداد هلال‌احمر) تماس بگیرند.