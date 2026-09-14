بررسی نیاز واقعی کشور به دستکش های پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده، در جلسه هماندیشی با موضوع دستکشهای معاینه و جراحی، با تأکید بر ضرورت ایجاد انسجام میان فعالان حوزه ملزومات مصرفی پزشکی، گفت: تعدد شرکتهای فعال در یک بازار، به تنهایی مانع هماهنگی نیست و تجربه برخی گروههای تجهیزات پزشکی نشان داده است که تولیدکنندگان میتوانند در کنار رقابت، موضوعات مشترک خود را به شکل منسجم و هماهنگ پیگیری کنند.
وی افزود: در حوزه دستکش نیز لازم است سازوکاری برای هماهنگی بیشتر میان تولیدکنندگان، واردکنندگان و سایر فعالان این زنجیره شکل بگیرد تا موضوعات مربوط به مواد اولیه، تولید، واردات، توزیع و مصرف با نگاه واحد و مبتنی بر اطلاعات دقیق دنبال شود.
علیزاده با بیان اینکه پیش از تصمیمگیری درباره سیاست واردات یا توسعه ظرفیت تولید، باید نیاز واقعی کشور مشخص شود، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، رسیدن به یک برآورد دقیق و مشترک از میزان مصرف و نیاز کشور به دستکشهای معاینه و جراحی است. تعیین دقیق این نیاز، مبنای تصمیمگیری دقیقتر درباره میزان تولید، واردات و ذخایر مورد نیاز خواهد بود.
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو ادامه داد: نیاز کشور صرفاً به مصرف مراکز درمانی محدود نمیشود و باید مجموعه مصرفکنندگان این اقلام، از مراکز درمانی و جراحی گرفته تا آزمایشگاهها، دندانپزشکی، صنایع غذایی و سایر بخشهای مصرفکننده، در برآورد نهایی مورد توجه قرار گیرند.
وی تصریح کرد: هدف ما این نیست که تولیدکننده یا واردکننده را در مقابل یکدیگر قرار دهیم؛ هدف این است که بر مبنای یک برآورد مشخص و مورد توافق درباره نیاز کشور، درباره ظرفیت تولید داخلی، میزان واردات و ذخیره مورد نیاز تصمیمگیری شود.
علیزاده همچنین بر ضرورت بررسی دقیق ظرفیت واقعی تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود ظرفیت اسمی و عملی تولید هر شرکت چقدر است، چه میزان از ظرفیت بالفعل مورد استفاده قرار میگیرد و چه عواملی میتواند زمینه افزایش تولید را فراهم کند. در کنار آن، وضعیت تأمین مواد اولیه و ظرفیتهای موجود در این بخش نیز باید بهصورت دقیق بررسی شود.
وی با اشاره به اهمیت پایش مستمر زنجیره تأمین افزود: تأمین تجهیزات پزشکی به عوامل مختلف درونسازمانی، برونسازمانی و بیننهادی وابسته است و پایش مستمر این زنجیره برای برنامهریزی دقیقتر و اطمینان از دسترسی بهموقع مراکز درمانی به این اقلام ضروری است.
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: پس از تعیین نیاز واقعی کشور، میتوان درباره سهم تولید داخل، میزان واردات مورد نیاز، ذخیره احتیاطی، تأمین مواد اولیه و سایر سیاستهای تنظیم بازار تصمیمگیری کرد. هدف این است که تأمین دستکش در چارچوب یک برنامه منسجم، پایدار و قابل پیشبینی دنبال شود.
وی در پایان تأکید کرد: حوزه دستکش باید بر اساس دادههای دقیق و واقعیت بازار، با یک برنامه منسجم و قابل پیشبینی مدیریت شود و همه اجزای زنجیره از تولیدکننده و واردکننده تا مصرفکننده در چارچوب مشخصی برای تقویت تأمین این اقلام همکاری کنند.
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