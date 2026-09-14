به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب منطقهای اصفهان اعلام کرد: در پی رصدهای شبانهروزی مأموران یگان حفاظت از منابع آب این شرکت و شناسایی یک مورد برداشت غیرمجاز که موجب تضییع حقوق عمومی بود، این تانکر بلافاصله توقیف و با توجه به شرایط اقلیمی و خشکسالی که موجب محدودیت منابع آبی در مناطق حفاظتشده است، کارشناسان شرکت آب منطقهای اصفهان با هماهنگی مسئولین ذیربط، تصمیم گرفتند محموله آب توقیفشده را بهجای اتلاف، صرف احیای حیاتوحش کنند.
در ادامه آمده است: این عملیات در طی ۶ نوبت اجرا و محموله توقیف شده به آبشخورهای تعیینشده در پناهگاه حیاتوحش کلاهقاضی منتقل و نسبت به آبرسانی به گونههای جانوری منطقه اقدام شد.
این حرکتِ مسئولانه، ضمن برخورد قاطع با متخلفان و سودجویانِ منابع آب، تأکیدی است بر رویکرد شرکت آب منطقهای اصفهان مبنی بر اینکه حفاظت از منابع آب، نه فقط برای مصارف انسانی، بلکه برای بقای اکوسیستم طبیعی و حیاتوحش استان، اولویتی استراتژیک و حیاتی است.
در ادامه آمده است: شرکت آب منطقهای اصفهان همواره بر استمرار نظارت دقیق بر منابع آبی تأکید داشته و از همیاری شهروندان در گزارش تخلفات احتمالی از طریق سامانه شبانه روزی ۳۸۴۸ که منجر به حفاظت از این ذخایر حیاتی منابع آب میشود، استقبال میکند.
نظر شما