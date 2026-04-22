۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

مخزن تامین آب حیات‌وحش پارک ملی کلاه قاضی با بارش‌های بهاری پُر شد

اصفهان- رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل محیط‌زیست اصفهان گفت: در پی بارش‌های اخیر، استخر ۲ هزار مترمکعبی پارک ملی کلاه‌قاضی برای تامین آب حیات‌وحش آبگیری شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی جوهری اظهار کرد: پس از بارش‌های اخیر و همکاری محیط‌بانان و همیاران محیط زیست، استخری با ظرفیت ۲ هزار متر مکعب در پارک ملی کلاه قاضی اصفهان آبگیری شد تا نیاز آبی حیات وحش و پوشش گیاهی را در محدوده ای از این پارک، تأمین کند.

وی افزود: در پی بارش‌های اخیر در این پارک، استخر یا مخزن ۲ هزار متر مکعبی پارک ملی کلاه قاضی اصفهان که اخیراً توسط همیاران محیط زیست مرمت شده بود، با آبگیری سدها و چشمه‌های موجود در پارک، پر از آب شد.

به گفته رئیس اداره حفاظت حیات‌وحش اداره کل محیط‌زیست اصفهان، این اقدام با هدف تأمین آب مورد نیاز حیات وحش و پوشش گیاهی این پارک ملی صورت گرفته است.

جوهری افزود: پیش‌بینی می‌شود آب ذخیره شده در این مخزن تا فصل پاییز، نیاز آبی حیات وحش منطقه را برطرف کند.

با توجه به حجم آب موجود، استخر در آستانه سرریز شدن است که این امر به سیراب شدن درختان و پوشش گیاهی اطراف نیز کمک شایانی خواهد کرد.

