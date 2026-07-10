امیر سامع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز ما با چالشی روبرو هستیم که باید بین منابع و مصارف حوضه زاینده‌رود را مدیریت کنیم.

وی ادامه داد: در این باره قوانین، ضوابط و مستندات و تاریخچه‌ای وجود دارد و این‌ها را باید با هم ببینیم در یک صفحه و با تعامل، همکاری و همفکری از چالش‌ها عبور کنیم.

نائب رئیس و رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: اگر زاینده‌رود در چند استان جاری می‌شود یا در فلات مرکزی کشورمان جاری است و چند شهر و استان از آن بهره‌مند می‌شوند، به نظرم به جای اینکه تقابل داشته باشیم، می‌توانیم همکاری و تعامل داشته باشیم.

سامع افزود: اگر کشاورزان از رودخانه حق دارند که حتماً دارند، اگر شهر اصفهان از رودخانه حق دارد که حتماً دارد و اگر برای محیط زیست پهنه وسیع مرکز فلات کشور عزیزمان باید حقابه را تأمین کنیم و ادای دین نسبت به محیط زیست بکنیم، باید این کار را انجام دهیم. اگر باید آب شرب روستاها و شهرهایی که در این مسیر هستند تأمین کنیم، باید این کار را انجام دهیم و این کار فقط و فقط با تعامل و همکاری میسر است.

شهر اصفهان طبق قانون و اسناد تاریخی حقابه دار است

وی با بیان اینکه شهر اصفهان هم از رودخانه و هم تونل اول کوهرنگ طبق قانون و سوابق حقابه دارد، تصریح کرد: امروز چالش‌های مهمی در شهر اصفهان داریم، فرونشست این شهر را درگیر کرده است و ما میراث‌دار شهری هستیم که در پنجاه سال پیش بیش از چهل هزار هکتار باغ شهر اصفهان بوده و امروز متأسفانه این عدد حدود پنج - شش هزار هکتار بیشتر نیست.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ابراز کرد: ۲ میلیون جمعیت ساکن شهر اصفهان نیاز به فضای طبیعی، تحرک و استفاده از فضای سبز و طبیعت دارند و این‌ها را همه باید در یک صحنه ببینیم.

سامع تصریح کرد: قرار است که حداقل در هر باری که رودخانه باز می‌شود یا در هر سالی، عددی را به شهر اصفهان اختصاص دهند، برای مادی‌های شهر، توقف فرونشست و درختان کهنسالی که پیش از ما در این شهر زندگی می‌کردند و باید آنها را به نسل بعدی سالم تحویل دهیم.

وی اضافه کرد: چقدر بد می‌شود اگر ما درختی که چند صد سال یا چندین دهه در این شهر زنده بوده، نتوانیم به نسل بعدی تحویل دهیم و دیگر چیزی جز شرمساری نخواهیم داشت.

تخصیص حقابه شهر اصفهان طبق یک برنامه تقویمی

نائب رئیس شورای اسلامی شهر ادامه داد: در جلسات اخیر کارگروه سازگاری با کم آبی قرار شد هر بار که رودخانه برای کشاورزی غرب و شرق اصفهان بازگشایی می‌شود، عددی نیز برای مادی‌های شهر اصفهان تخصیص داده شود تا بر اساس آن حقابه‌ را طبق یک تقویمی داشته باشیم.

سامع خاطرنشان کرد: امید است با جلساتی که با حضور مدیران استان و آب منطقه‌ای و کشاورزان و مدیران شهری اصفهان برگزار شده و این تقویم‌ها درآمده هم کشاورزان عزیز بهره ببرند، هم محیط زیست زاینده‌رود و هم شهر اصفهان بتواند به حقابه خودش و به سهم خودش از آب برسد.

وی در ادامه با اشاره به آمار آورد رودخانه افزود: آورد رودخانه در سال‌های خشکسالی نزدیک به هفتصد- هشتصد میلیون مترمکعب است، در سال‌های پرآب نزدیک یک هزار و سیصد چهارصد میلیون مترمکعب است. عددی که شهر اصفهان را می‌تواند زنده نگه دارد، شامل درختان و مادی‌ها حداقل پنجاه - شصت میلیون مترمکعب در سال است. بنابراین در هر دوره باز شدن آب، یک عدد پنج میلیون مترمکعب تا ۱۰ میلیون مترمکعب می‌تواند نیاز شهر، نیاز مادی‌ها و توقف فرونشست را تأمین کند.

نائب رئیس شورا و رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان ابراز کرد: ما آب را برای قایقرانی نمی‌خواهیم، ما آب را برای تفریح و لذت‌های زودگذر نمی‌خواهیم. آب را برای حیات شهر اصفهان می‌خواهیم.

سامع افزود: یکی از افتخارات همه ما ایرانیان، شهرهای تاریخی‌مان است، از جمله شهر اصفهان که هویت کشورمان از نظر علم، تمدن، هنر، حکمت، دانش، صنعت، فناوری و کشاورزی است؛ از این رو وظیفه داریم که این شهر را زنده نگه داریم.