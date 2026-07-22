به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور، عصر چهارشنبه در نشست کارگروه هماهنگی و مدیریت تالاب‌های استان اصفهان اظهار کرد: اگر خداوند برکتی برای کشاورزی می‌دهد که کشاورزان و مردم را خوشحال می‌کند، مخلوقات پایین‌دست تالاب هم منتظر این نعمت هستند. ما انسان‌ها نباید راه این مخلوقات را ببندیم، چون ممکن است سال بعد خداوند این نعمت را از ما بگیرد و دوباره اینجا جمع شویم و صحبت کنیم.

وی که در جمع مدیران استان اصفهان و وزارت نیرو سخن می‌گفت، ادامه داد: در شرایط خشکسالی، در شرایط میانگین درازمدت و حتی در شرایط ترسالی، به تالاب آب نمی‌دهیم. صرف‌نظر از اینکه تصمیمات از کجا گرفته می‌شود، در تمام شرایط، حتی در شدیدترین سیلاب‌ها، از حق زیستمندانی که آنجا زندگی می‌کنند، دریغ می‌کنیم در حالی که این موجودات می‌توانند برای ما دعا کنند تا سال بعد بارندگی داشته باشیم.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور افزود: این موضوع را چه کسانی که به خداوند اعتقاد دارند و چه کسانی که به کائنات و زنجیره‌های طبیعی باور دارند، باید جدی بگیرند. همه چیز در دنیای خداوند سلسله‌وار و زنجیروار به هم متصل است. تالاب را جزئی از مخلوقات بدانید؛ آن‌ها هم حق دارند و باید برایشان برنامه‌ریزی کنیم.

تلاش‌ها برای حفظ ماهیت تالاب گاوخونی

لاهیجان‌زاده با اشاره به اینکه طی دو سه سال گذشته، چند اقدام اساسی انجام دادیم تا ماهیت این مجموعه را حفظ کنیم، خاطرنشان کرد: مثلاً در تالاب گاوخونی کوهی وجود دارد که خیلی‌ها چشم طمع به آن به عنوان معدن دارند. پس از سال‌ها تلاش، توانستیم محدوده تالاب و کوه سیاه را به عنوان منطقه حفاظت‌شده تحت مدیریت سازمان درآوریم و این طمع را از آن‌ها برداریم. همین‌طور بحث برداشت آب، برداشت نمک و مواردی که اکنون در دریاچه نمک آران و بیدگل با آن مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات، حفاظت‌شده کردن این تالاب بود که شاید اولین تالاب در ۲۰ سال اخیر بود که توانستیم آن را به عنوان منطقه حفاظت‌شده ثبت کنیم و بعد سراغ تالاب‌های دیگر رفتیم.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه اقدام بعدی، سند تالاب بود، افزود: اولین استانی بودیم که در شورای حفظ حقوق بیت‌المال مصوب کردیم سند تالاب به نام سازمان حفاظت محیط زیست صادر شود.

لاهیجان زاده اضافه کرد: با همکاری شرکت آب منطقه‌ای در پاییز سال ۱۴۰۲ توانستیم ۱۰ میلیون مترمکعب آب را به تالاب برسانیم؛ فقط برای اثبات اینکه کشاورزان بعد از سد رودشت تا محدوده تالاب، به کمک ما آمدند و دغدغه تالاب را دارند.

برای گاوخونی تا پیش از بستن زاینده‌رود آب رهاسازی شود

وی تصریح کرد: چند روز پیش از استاندار اصفهان درخواست کردم که تا قبل از بستن زاینده‌رود احتمالاً شهریورماه، حداقل مقداری آب به تالاب گاوخونی برسانیم. درخواستم این است که امروز نه تنها این موضوع مصوب شود، بلکه یک کارگروه سه-چهار نفره متشکل از محیط زیست، آب منطقه‌ای، مدیریت بحران و با همراهی رییس حوضه آبریز تشکیل شده تا این فرآیند تعریف شود و حداقل آب مورد نیاز از مسیر رودخانه (رودشتین) به تالاب برسد.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های کشور با بیان اینکه باید زمینه را برای بارش‌های خوب پاییز و زمستان پیش رو مهیا کنیم، گفت: بر اساس مدل‌ها، به دلیل اتفاقات اقلیمی جهانی، بارش‌های مؤثری در کشور خواهیم داشت. از این فرصت طلایی باید استفاده کنیم تا رطوبت منطقه را افزایش دهیم.

گاوخونی به جزیره گرمایی تبدیل شده

لاهیجان زاده ابراز کرد: تابستان گذشته که دریاچه ارومیه خشک شد، دمای تبریز برای اولین بار از ۴۴.۵ درجه گذشت. خشک شدن چهل هزار هکتار تالاب گاوخونی، آن را به جزیره گرمایی تبدیل کرده و دمای منطقه را دو-سه درجه افزایش داده است.

وی ادامه داد: حتی یک درجه تأثیر هم بسیار مهم است. رطوبت منطقه و رطوبت خاک از بین رفته و کل منطقه تا چند صد کیلومتر اطراف به کانون گرد و غبار تبدیل شده است؛ همین امروز و فردا غبار را در سطح استان مشاهده می‌کنید و تصاویر نشان می‌دهد کانون‌ها به طور عمده از همین منطقه پیرامونی برمی‌خیزند و اولین جایی که تحت تأثیر قرار می‌گیرد، کلان‌شهر اصفهان با جمعیت بیش از یک میلیون نفر است.

رهاسازی موجی آب برای تالاب در دستور کار باشد

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور خاطرنشان کرد: تالاب‌ها با سیلاب زنده می‌مانند اما چون سیلاب نداریم، باید در مقاطعی که برداشت کشاورزی کم است، رهاسازی موجی آب انجام دهیم.

لاهیجان زاده افزود: این فرآیند را تعریف کنیم تا پایان امسال یا فروردین آینده بتوانیم تالاب آبداری داشته باشیم و نگران کانون‌های گرد و غبار تابستانی نباشیم.

وی افزود: این تجربه را در چند استان دیگر هم داشتیم؛ مثلاً در سد درودزن طی جنگ ۱۲ روزه راهسازی، ۳۰ میلیون مترمکعب آب به تالاب بختگان و پریشان رسید. کشاورزان همکاری کردند و کار شدنی است.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های کشور اضافه کرد: درخواستم این است که این رهاسازی با برنامه‌ریزی مدیرعامل آب منطقه‌ای اصفهان انجام شود.

طرح جامع احیای زاینده‌رود مصوبه ندارد

لاهیجان زاده افزود: طرح جامع احیای زاینده‌رود بارها در شورای عالی آب مطرح شده اما مصوبه‌ای گرفته نشده. ما برای پنج -۶ تالاب کشور (یا بیشتر) در ستاد ملی تالاب‌ها مصوبه گرفتیم. باید طرح ملی را آماده کنیم چون استان همسایه هم درگیر است. با کمک وزارت نیرو و جهاد کشاورزی، مصوبه ستاد ملی بگیریم، اعتبار پیش‌بینی شود و دستگاه‌ها مسئولیت‌پذیر شوند و بحث ترک فعل هم پیگیری شود.

وی ادامه داد: در مورد اعتبار بین‌المللی کشور ژاپن که چند روز پیش مطرح کردم. این اعتبار در چهار یا پنج استان هزینه می‌شود.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های کشور گفت: به دلیل اشرافی که به موضوع دارم، طرحی در دو بخش کشاورزی پایدار و معیشت جایگزین داشتم که کار نرم‌افزاری انجام می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارگروه هماهنگی و مدیریت تالاب‌های استان اصفهان عصر چهارشنبه با حضور معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، مدیران ارشد استان اصفهان، معاون دادستان، سرپرست حوضه آبریز زاینده‌رود و مدیران شرکت آب منطقه‌ای اصفهان و شماری از کنشگران محیط‌زیست این استان برگزار شد.