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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۵

متهم به قاچاق ۶ قلاده میمون در شهرضا دستگیر شد

متهم به قاچاق ۶ قلاده میمون در شهرضا دستگیر شد

اصفهان- رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرضا با اشاره به دستگیری فردی که به صورت غیرمجاز اقدام به خرید و فروش حیات وحش می‌کرد، گفت: محموله قاچاق ۶ قلاده میمون از این فرد در اتوبوس کشف و ضبط شد.

رمضان قبادپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت حین پایش محورهای مواصلاتی و کنترل خودروها در ایستگاه بازرسی شهید امامی، ۶ قلاده میمون را که به‌صورت قاچاق در یک دستگاه اتوبوس حمل می‌شدند، کشف و نجات دادند.

وی ادامه داد: پس از صورت‌جلسه موارد مکشوفه، پرونده قضایی تشکیل و متهم با هویت مشخص برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرضا افزود: علاوه بر پرونده کیفری، متهم موظف به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط‌زیست بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت محیط‌زیست شده است.

قبادپور تأکید کرد: خرید، فروش، نگهداری و حمل‌ونقل غیرمجاز حیوانات وحشی جرم است و با متخلفان طبق ماده هفت قانون شکار و صید و قوانین مرتبط بدون اغماض برخورد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: قاچاق حیات‌وحش افزون بر آسیب به تنوع زیستی، به‌دلیل خطر انتقال بیماری‌های مشترک، سلامت عمومی را نیز تهدید می‌کند.

کد مطلب 6976225

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