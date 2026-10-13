متهم به قاچاق ۶ قلاده میمون در شهرضا دستگیر شد

رمضان قبادپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت حین پایش محورهای مواصلاتی و کنترل خودروها در ایستگاه بازرسی شهید امامی، ۶ قلاده میمون را که به‌صورت قاچاق در یک دستگاه اتوبوس حمل می‌شدند، کشف و نجات دادند.

وی ادامه داد: پس از صورت‌جلسه موارد مکشوفه، پرونده قضایی تشکیل و متهم با هویت مشخص برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرضا افزود: علاوه بر پرونده کیفری، متهم موظف به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط‌زیست بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت محیط‌زیست شده است.

قبادپور تأکید کرد: خرید، فروش، نگهداری و حمل‌ونقل غیرمجاز حیوانات وحشی جرم است و با متخلفان طبق ماده هفت قانون شکار و صید و قوانین مرتبط بدون اغماض برخورد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: قاچاق حیات‌وحش افزون بر آسیب به تنوع زیستی، به‌دلیل خطر انتقال بیماری‌های مشترک، سلامت عمومی را نیز تهدید می‌کند.