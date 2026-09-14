آغاز کاوش برای تعیین حریم قانونی تپه تاریخی «چیا موره» دلفان

به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن‌پور صبح امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: تپه «چیا موره» واقع در روستای «خرم‌آباد» بخش مرکزی شهرستان دلفان، یکی از آثار شاخص تاریخی و فرهنگی این شهرستان است که در سال ۱۳۸۱ با شماره ۷۱۵۳ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی افزود: این اثر تاریخی در بطن بافت مسکونی روستای «خرم‌آباد» قرار گرفته و متأسفانه طی سال‌های اخیر با ساخت‌وسازهای متعددی بدون اخذ مجوز از اداره میراث‌فرهنگی مواجه شده است که در همین راستا، چندین پرونده قضایی در شهرستان برای صیانت از این میراث ارزشمند تشکیل شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان ادامه داد: باتوجه‌به اهمیت موضوع و ضرورت حفاظت از مواریث تاریخی و فرهنگی و همچنین باهدف احترام به حقوق عامه مردم شهرستان دلفان و کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی، اداره کل میراث‌فرهنگی استان تصمیم به تعیین حریم قانونی این اثر گرفته است.

حسن‌پور، تصریح کرد: با تعیین حریم قانونی تپه «چیا موره»، حدود دقیق عرصه و حریم این اثر مشخص خواهد شد و این اقدام می‌تواند مبنای مناسبی برای حفاظت، مدیریت و جلوگیری از تعرض‌های احتمالی به محدوده اثر باشد.

وی گفت: در همین راستا، یک تیم مجرب باستان‌شناسی به سرپرستی دکتر «اعتمادی» در شهرستان مستقر شده و عملیات کاوش و بررسی‌های تخصصی برای تعیین حریم تپه «چیا موره» را در حال انجام دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان ضمن قدردانی از مردم فهیم و مهمان‌نواز روستای «خرم‌آباد»، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا، خواستار همکاری و همراهی آنها با تیم باستان‌شناسی تا پایان عملیات کاوش شد.

حسن‌پور، تأکید کرد: همکاری مردم و مسئولان محلی در اجرای این عملیات، نقش مهمی در حفاظت از این اثر ارزشمند تاریخی و فرهنگی و تعیین دقیق محدوده قانونی آن خواهد داشت.