به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا سلامی ریک از ناکامی متخلفان در صید غیرقانونی پرندگان زینتی در جریان گشت‌زنی و پایش مناطق آزاد این شهرستان خبر داد و با اشاره به گشت‌زنی مستمر محیط‌بانان در مناطق تحت مدیریت و حوزه‌های آزاد آستارا اظهار کرد: در جریان این عملیات، چهار نفر از متخلفان که در روستای باغچه‌سرای این شهرستان در حال آماده‌سازی تجهیزات برای صید غیرقانونی پرندگان زینتی بودند، شناسایی و با اقدام به‌موقع محیط‌بانان متوقف شدند.

وی افزود: در بازرسی از محل، سه رشته تور مخصوص صید پرندگان، یک دستگاه اسپیکر و سایر ادوات صیادی به همراه ۱۰ قطعه سهره طلایی کشف و ضبط شد که از این پرندگان به‌عنوان طعمه برای جذب و به دام انداختن پرندگان وحشی استفاده می‌شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست آستارا با بیان اینکه ۱۰ قطعه سهره طلایی بلافاصله در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شدند، گفت: سایر تجهیزات کشف‌شده نیز برای پیگیری مراحل قانونی به پاسگاه محیط‌بانی منتقل شد.

سلامی با اشاره به ویژگی‌های این گونه پرنده بیان کرد: سهره از راسته گنجشک‌سانان است و حدود ۱۲ سانتی‌متر طول دارد. سهره طلایی به دلیل برخورداری از صدای خوش‌آهنگ و ظاهر زیبا از جمله پرندگان زینتی مورد توجه است و همین ویژگی‌ها موجب افزایش تهدید ناشی از صید و نگهداری غیرمجاز آن شده است.

وی بر ضرورت حفاظت از گونه‌های حیات‌وحش و مقابله با صید غیرمجاز پرندگان تأکید کرد و خواستار مشارکت مردم در گزارش تخلفات زیست‌محیطی شد.