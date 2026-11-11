به گزارش خبرنگار مهر، لیلا بنام صبح چهارشنبه در نشست همکاری استانداری آذربایجان‌شرقی با مجموعه‌های مردمی فعال در حوزه خانواده و جوانی جمعیت، فرهنگ‌سازی و تعامل میان دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های مردمی را از ضرورت‌های پیشبرد اهداف جمعیتی عنوان کرد.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی موضوع جمعیت اظهار کرد: مسائل جمعیتی تنها در حیطه وظایف دولت نیست؛ موضوع جمعیت مستقیماً با اقتدار نظام و اقتدار هر کشوری پیوند خورده است و مدیریت این حوزه مستلزم همکاری تنگاتنگ و همه‌جانبه میان دولت و نهادهای مردمی است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌شرقی همچنین اقدامات مجموعه مردمی نفس در زمینه پیشگیری از سقط جنین را قابل تقدیر دانست و خواستار گسترش نمایندگی‌های این مجموعه در تمامی شهرستان‌های استان شد تا خدمات و برنامه‌های آگاهی‌بخشی آن با گستره بیشتری به خانواده‌ها ارائه شود.

بنام فرهنگ‌سازی در حوزه جمعیت را از اولویت‌های برنامه‌های استان دانست و بر ضرورت تقویت مشارکت مجموعه‌های مردمی در این زمینه تأکید کرد.

در این نشست، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و تدوین برنامه‌های مشترک میان قرارگاه جمعیت خانواده و جوانی جمعیت ستاد اجرایی امام (ره)، دستگاه‌های اجرایی مرتبط و مجموعه‌های مردمی مورد تأکید قرار گرفت.

تمرکز بر محورهای تحکیم و تعالی بنیان خانواده و حمایت از جوانی جمعیت نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.