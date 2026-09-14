ترامپ می خواهد به هر قیمتی در هوش مصنوعی پیشرو باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ترامپ اعلام کرد که می خواهد مطمئن شود آمریکا در این صنعت پیشرو باقی می ماند.

او هنگام پرسش درباره آنکه آیا پیشرفت صنعت هوش مصنوعی باید کندتر شود یا این بخش قوانین بیشتری داشته باشد، پاسخ داد: ما در هوش مصنوعی از چین پیشروتر هستیم. ما پیشرفته ترین کشور جهان هستیم و صادقانه بگویم می خواهم این وضعیت را حفظ کنم چون هر کشوری در رقابت هوش مصنوعی ببرد، برنده است.

وی در ادامه افزود: ما می توانیم اقدامات حفاظتی وضع کنیم. می توانیم چنین و چنان کنیم اما تصور می کنم نیروهای بسیار منفی وجود دارند که این موضوع را پیش می‌کشند، در حالی که نباید این کار را انجام دهند و مسائلی را مطرح می‌کنند که هرگز اتفاق نخواهند افتاد.

ترامپ از برانگیختن نگرانی ها درباره هوش مصنوعی خودداری کرد. بحث و گمانه زنی عمومی درباره هوش مصنوعی در آمریکا پس از آن داغ شد که دو محقق آنتروپیک هشدار دارند این فناوری که باسرعت زیادی پیشرفت می کند، ممکن است به انقراض بشر در آینده ای نه چندان دور منجر شود.

دولت دونالد ترامپ در دوره ریاست جمهوری دوم به طور گسترده شرکت های هوش مصنوعی را حمایت کرد. رهبران هوش مصنوعی و شرکت های فناوری دیگر نیز از اقدامات ترامپ پشتیبانی کردند. مدیران هوش مصنوعی پیش از انتخابات سوم نوامبر که کنترل کنگره را تعیین خواهد کرد، هزینه زیادی را صرف مبارزات انتخاباتی میان‌دوره‌ای کرده‌اند. گروه ویژه اقدام سیاسی ایلان ماسک، مدیرارشد اجرایی اسپیس‌اکس، به نام America PAC، تاکنون میلیون‌ها دلار برای حمایت از نامزدهای جمهوری‌خواه هزینه کرده است و انتظار می‌رود نقش مهمی در افزایش مشارکت رأی‌دهندگان در پاییز امسال ایفا کند.