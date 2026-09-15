مجازات ۲۰ سال زندان برای تخلفات هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به این ترتیب دو دشمن سیاسی درباره نگرانی های مربوط به فناوری که به انسان ها آسیب می زند، باهم متحد می شوند. آنها در یک دورهمایی در واشنگتن سخنرانی می کنند که این امر نشان می دهد چگونه نگرانی ها درباره هوش مصنوعی هنجارهای سیاسی را متحول می کند.

در میان افزایش نگرانی های عمومی درباره خطرات احتمالی هوش مصنوعی، جیکوب کاکسون محقق آنتروپیک هفته گذشته اعلام کرد از شغل خود استعفا می دهد زیرا افرادی که هوش مصنوعی را توسعه می دهند، صادقانه معتقدند این امر در پایان دهه ممکن است انسان ها را بکشد.

بنن که یکی از هم پیمانان قدیمی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به حساب می آید، از رویکرد وی برای نظارت بر هوش مصنوعی انتقاد کرده و تقصیر بی تمایلی رئیس جمهور برای قانونمندسازی این فناوری را به گردن شرکت های فناوری می اندازد. او در پادکست خود اظهار کرد کنگره آمریکا نباید قوانینی را تصویب کند که ایالت ها را از اجرای قوانین خود برای هوش مصنوعی، منع می کند. وی گفت: مردم آمریکا قرار نیست در برابر این الیگارش‌های فناوری، دست نیاز دراز کنند.

از سوی دیگر دونالد ترامپ روز گذشته نگرانی ها درباره هوش مصنوعی را کم اهمیت جلوه داد و گفت آمریکا هم اکنون اقدامات احتیاطی برای این فناوری قدرتمند وضع کرده اند.

سندرز و بنن به طور مشترک همراه لیزشولر مدیرعاملAFL-CIO و والتر کیم رئیس انجمن ملی مسیحیان انجیلی آمریکا قرار است در مراسم مذکور سخنرانی کنند.

برنی سندرز همراه گرگ ساگار دیگر نماینده مجلس آمریکا خواستار آن شده اند که قانونی برای توقف توسعه ابزارهای هوش مصنوعی با قابلیت سرنگون کردن یا تضعیف کردن دولت آمریکا وضع شود تا دولت یک آژانس جدید برای نظارت بر فناوری ایجاد کند. آنها طرح قانون ممنوعیت ابر هوش مصنوعی را ارائه کرده اند. براساس این طرح برای نقض قانون مجازات های کیفری از جمله حداکثر ۲۰ سال زندان در نظر گرفته است. همچنین طبق این طرح افرادی که برای توسعه ابرهوش مصنوعی اقدام کنند یا شرکت‌هایی که چنین پروژه‌هایی را پیش ببرند، ممکن است با مجازات‌های کیفری سنگینی مواجه شوند.