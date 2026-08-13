به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، برخی از این پست‌ها ممکن است بازارها را دستکاری کنند. این شکایت در دادگاه فدرال منهتن ثبت شده و موسسه Intercept و«بنیاد آزادی مطبوعات»(Freedom of the Press Foundation) سرویس Truth API در پلتفرم تروث سوشال، ماهانه تا سقف ۱۰۰ هزار دلار برای دسترسی به ۱۰ حساب کاربری رده بالای این شبکه را می دهد را به چالش می کشند.

سرویس مذکور یکم آگوست راه اندازی شد و چهار روز بعد دو سناتور از کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا خواستار تحقیق درباره آن شدند که آیا سرویس مذکور یکپارچگی بازارهای مالی را تهدید و هم زمان به افراد ثروتمند و دست اندرکاران وال استریت و همچنین ترامپ را ثروتمندتر می کند یا خیر.

کاخ سفید به سوالات در این باره پاسخی نداده است.

ترامپ مدتهاست از شبکه اجتماعی تروث برای اعلام اخباری مانند وضع تعرفه های وارداتی و درگیری ها در خاورمیانه که ممکن است روی بورس، بازار نفت و دیگر بازارها تاثیر بگذارد، استفاده می کند.

دادخواست روز چهارشنبه خواستار جلوگیری از آن است که کاخ سفید تا زمانی که این فید پولی وجود دارد، اطلاعیه‌های رسمی دولت را منحصراً در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کند.