دستور ترامپ به شرکتها برای حمله سایبری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت،کاخ سفید در این باره اعلام کرد: «یادداشت ریاست‌جمهوری درباره امنیت ملی»دولت دونالد ترامپ را در جهت اتکا به قابلیت ها و نوآوری های بخش خصوصی برای کمک به انجام این عملیات های سایبری تحت هدایت، کنترل و اقتدار دولت آمریکا هدایت می کند.

در این دستورالعمل آمده است: بخش خصوصی آمریکا نوآورترین و از نظر فناوری پیشرفته‌ترین بخش خصوصی در جهان است و مقیاس، سرعت و ظرفیت آن، یک برتری حیاتی در زمینه عملیات تهاجمی سایبری برای ایالات متحده ایجاد می‌کند. ما با همکاری شرکت‌های معتبر آمریکایی که تحت هدایت و نظارت دولت فدرال فعالیت می‌کنند، توانایی خود را برای مقابله با تهدیدات سازمان‌های جنایی فراملی (TCO) و مبارزه با جرایم سایبری فراملی، کلاهبرداری و سایر اقدامات سودجویانه و مخرب علیه شهروندان آمریکایی ارتقا خواهیم داد.

کاخ سفید درباره این یادداشت یک سند کوتاه و خلاصه منتشر و به حملات باج افزاری، کلاهبرداری های مالی و جرائم دیگری که توسط سازمان های مجرمانه خارجی انجام می شود، اشاره کرده است.

این یادداشت چارچوبی برای تشویق بخش خصوصی به امضای توافقنامه با سازمان های خصوصی دیگر و همچنین آژانس های فدرال، ایالتی، محلی، قلبیه ای و منطقه ای تشویق می کند تا اطلاعات درباره این سازمان های مجرمانه جمع آوری و عملیات های سایبری برای مقابله با این تهدیدها پیشنهاد کنند.

این یادداشت به وزارت امنیت داخلی آمریکا دستور می‌دهد که از طریق مرکز هماهنگی ملیِ کارگروه امنیت داخلی، برنامه‌ای ایجاد کند که هدف آن «انجام عملیات سایبری مشخص برای مختل کردن فعالیت سازمان‌های جنایی فراملی خارجی» باشد. این برنامه تحت نظارت وزارت امنیت داخلی و وزارت دادگستری آمریکا خواهد بود.