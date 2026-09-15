کارمند سابق دیپ مایند: هوش مصنوعی ممکن است قاتل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس از آنکه جیکوب کاکسن محقق آنتروپیک هفته گذشته از این شرکت استعفا داد و اظهار کرد افرادی که هوش مصنوعی را می سازند معتقدند این فناوری ممکن است تا پایان دهه جاری انسان ها را بکشد، هشدارها درباره خطرات احتمالی هوش مصنوعی افزایش یافته است.

پس از آن اون هابینگر محقق آنتروپیک به اظهارات کاکسن پاسخ داد و صحت گفته او را تایید و اعلام کرد او نیز معتقد است بیش از ۱۰ درصد امکان دارد هوش مصنوعی در دهه آینده تمام انسان ها را بکشد.

بلال چوگاتی محقق دیپ مایند در این باره در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: من اخیرا از گوگل دیپ مایند، جاییکه در آن روی پژوهش درباره ایمنی و هم‌راستاسازی هوش مصنوعی عمومی، کار می کردم، استعفا دادم. من واقعا معتقدم هوش مصنوعی پتانسیل کشتن ما را دارد و ما ممکن است فرصت اجتناب از این پیامد را از دست بدهیم.

چوگاتی که هنگام فعالیت در دیپ مایند در تالیف مقالات تحقیقی همکاری می کرد، به عنوان یک مهندس تحقیقات در شرکت فعالیت می کند و در جولای ۲۰۲۶ میلادی شرکت را ترک کرد. وی همچنین اظهار کرد ناوبری ایمنی هوش مصنوعی ممکن است اما نیازمند همکاری است تا از این رقابت دیوانه وار بین شرکت های توسعه دهنده اجتناب شود. وی در ادامه افزود: ما باید سرعت توسعه هوش مصنوعی را با سرعتی که جامعه بتواند آن را کنترل کند، کندتر کنیم. در چنین سرعتی می توان خطرات را قبل از آنکه آسیب جدی وارد شود، برطرف کرد.

گوگل به درخواست ها برای اظهار نظر در خارج از ساعات اداری پاسخ نداد.