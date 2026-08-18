حمایت غیرمستقیم دونالد ترامپ از مدل های هوش مصنوعی چینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلتفرم رمزارزی «ورد لیبرتی فایننشال» (World Liberty Financial )که با پشتیبانی رئیس جمهور آمریکا فعالیت می کند با یک شرکت مستقر در هنگ کنگ همکاری می کند که مدل های هوش مصنوعی توسعه یافته در موسسات چینی که دولت آمریکا به دلیل نگرانی های امنیت ملی آنها را برچسب زده، ارائه می دهد.

شرکت هنگ کنگی مذکور «ورد کلاو» (World Claw) نام دارد و در اوایل سال جاری میلادی تاسیس شده است که دسترسی به مجموعه ای از مدل های هوش مصنوعی را به مشتریانش ارائه می کند. این شرکت توکن های رمزارزی «ورد لیبرتی فایننشال» را به عنوان پرداخت نیز قبول می کند.

این درحالی است که خانواده ترامپ از طریق سهام مالکیتی خود، از استفاده از توکن‌های «ورد لیبرتی» درآمد کسب می‌کند.

بررسی های رویترز نشان داد از ۹۰ مدل ارائه شده در وب سایت شرکت هنگ کنگی «ورد کلاو» ۴۳ مورد یا حدود نیمی از آنها توسط علی بابا، بایدو، Z.ai و دیگر شرکت های فناوری چینی توسعه یافته اند که طبق اعلام دولت دونالد ترامپ خطری برای امنیت ملی و مالکیت معنوی آمریکا به حساب می آیند. البته «ورد کلاو» دسترسی به چند مدل از شرکت های آمریکایی مانند اوپن ای آی و آنتروپیک را نیز فراهم می کند.

در این میان هیچ نکته غیرقانونی درباره همکاری «ورد لیبرتی فایننشال» با «ورد کلاو» یا رابطه شرکت هنگ کنگی با موسسات چینی وجود ندارد. همچنین محبوبیت این مدل های هوش مصنوعی چینی که به طور معمول ارزان قیمت تر هستند، در سراسر جهان از جمله شرکت های فناوری آمریکایی در حال رشد است.

با این وجود هفت کارشناس در حوزه های فناوری، تجارت و اخلاق دولتی در چین معتقدند همکاری های تجاری و پتانسیل سودآوری برای دونالد ترامپ از طریق «ورد لیبرتی» با موضع دولت او در قبال موسسات فناوری چینی تضاد دارد.