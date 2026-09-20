به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هر چند او جزئیاتی درباره هیچ یک از این اقدامات یا نحوه اجرای آنها بیان نکرد.

نگرانی ها در واشنگتن میان قانونگذاران درباره خطرات هوش مصنوعی برای انسان ها و مالکیت در حال افزایش است. جیکوب کاکسون محقق سابق شرکت آنتروپیک در اوایل ماه جاری از شغل خود استعفا داد و اعلام کرد : افرادی که هوش مصنوعی را می سازند، معتقدند این فناوری تا پایان دهه میلادی انسان را می کشد.

از سوی دیگر ترامپ به طور مکرر نگرانی ها درباره هوش مصنوعی را کم اهمیت جلوه داد و اعلام کرد وضع قوانین بیشتر غیرضروری است.

رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: ما به هیچ وجه رشد در این صنعت خارق العاده را سرکوب نمی کنیم یا مانع آن نمی شویم. بلکه از آن تقدیر می کنیم، به آن کمک و همزمان با رشد بر آن نظارت می کنیم. اما ما به دنبال شناسایی تخلفات نیز خواهیم بود و این کار را می‌توانیم خیلی به‌راحتی با استفاده از نظام قضایی کیفری و مدنی فعلی مان انجام دهیم.

اگر ترامپ این فرایند را ادامه دهد دومین تراز هوش مصنوعی خود را انتخاب خواهد کرد. دیوید ساکس قبلا این وظیفه را برعهده داشت اما در بهار امسال از سمت خود استعفا داد.