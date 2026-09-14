iOS۲۷ با ویژگی های هوشمندتر امشب از راه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مک رومرز، iOS۲۷ حدود ساعت ۱۰ صبح به وقت آمریکا از طریق تنظیمات اپ در بخش به روز رسانی نرم افزار ارائه می شود. به روز رسانی سیستم عامل جدید موبایل اپل با سری آیفون ۱۱ و بعد از آن همخوانی دارد. اما قابلیت های Siri AI و دیگر ویژگی های هوش مصنوعی اپل فقط به دستگاه های آیفون ۱۵ پرو و پس از آن محدودمی شود.

نسخه قدیمی سیری برای انجام فعالیت های ساده مانند تنظیم تایمر و کنترل آب وهوا کارآمد بود امادر انجام درخواست های پیشرفته تر با چالش روبرو می شود. در iOS۲۷ برای رفع این چالش یک نسخه هوشمندتر و شخصی سازی شده تر سیری به نام SiriAI ارائه شده است. این قابلیت در حقیقت یک نسخه مشابه چت جی پی تی از سیری است که می تواند به هر سوالی پاسخ دهد. iOS۲۷ اپ مخصوص سیری را ارائه می کند یا فرد می تواند با فشردن و نگه داشتن کلید کنار آیفون این ابزار را فعال کند.

SiriAI می تواند به اطلاعات شخصی ذخیره شده در آیفون دسترسی یابد و از آنچه در نمایشگر دیده می شود، مطلع شود و همچنین فعالیت های بیشتری انجام دهد. اپل اعلام کرده این ویژگی در ابتدا فقط با زبان انگلیسی کار می کند و میزان استفاده روزانه از آن محدود است اما دسترسی به آن در آینده گسترده تر و رایگان خواهد بود.

دیگر ویژگی iOS۲۷ تغییرات طراحی شیشه مایع است. این طراحی در iOS۲۶ ارائه شد اما در iOS۲۷ قابلیت تعامل آن بهبود یافته است. اپل مدعی است طراحی شیشه مایع اکنون دارای «شکست نور یکنواخت‌تر و کنتراست بهبودیافته» است و آیکون‌های اپلیکیشن‌ها «واضح‌تر و پرجزئیات‌تر» هستند.

در کنار این موارد iOS۲۷ بسیاری از عملکردها و تجربیات را در سراسر سیستم عامل تسریع می کند. به عنوان مثال اپل مدعی است راه اندازی اپ با این نسخه ۳۰ درصد سریع تر انجام می شودو عکس های جدید در اپ فوتوز ۷۰ درصد سریع تر بارگذاری می شوند. همچنین قابلیت ایردراپ نیز ۸۰ درصد سریع می شود.

همچنین اپل قابلیت جدید Handoff را نیز ارائه می کند که به کاربر امکان می دهد هنگام استفاده از یک شماره تلفن روی دو دستگاه، بین آنها جابه جا شود. این ویژگی نیازمند پشتیبانی از سوی اپراتورهای ارتباطی است و احتمالا هزینه ای دربر خواهد داشت.

کاربر در اپ Find My می تواند موقعیت مکانی خود را برای یک مدت زمان مشخص مانند چهار روز و شش ساعت به اشتراک بگذارد یا می تواند تاریخ و ساعت دقیق برای پایان دادن به اشتراک گذاری موقعیت مکانی را مشخص کند. علاوه بر آن فرد می تواند اشتراک گذاری موقعیت مکانی با افراد خاصی را متوقف کند. قابلیت مخفی کردن موقعیت مکانی نیز در این به روز رسانی ارائه شده است.