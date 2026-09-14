هورالعظیم فقط ۳۸ درصد آب دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد اشرفی، روز دوشنبه در نشست تخصصی با جامعه مدنی با موضوع احیای تالاب هورالعظیم افزود: تالاب هورالعظیم در حال حاضر فقط ۳۸ درصد آب‌گرفتگی دارد، این در حالی است که از مساحت حدود ۹۰ هزار هکتاری این تالاب که در شرایط نرمال قابلیت آب‌گرفتگی دارد، اکنون کمتر از ۳۸ درصد دارای آب است و همین میزان آب نیز از کیفیت مناسبی برخوردار نیست.

وی با اشاره به داده‌ها و ارقامی که از سوی مسئولان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است، اظهار کرد: همین درصد آب‌گرفتگی نشان می‌دهد که آب کافی به تالاب نمی‌رسد، چرا که اگر آب به تالاب می‌رسید، قطعاً هورالعظیم در چنین شرایطی قرار نداشت.

وی ادامه داد: بر اساس مطالعات انجام‌شده توسط دانشگاه چمران، تالاب هورالعظیم در سه سناریوی پرآبی، نرمال و خشکسالی به ترتیب به حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون و یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب در سال نیاز دارد که این آب باید در فصول مختلف و با ارقام متفاوت وارد تالاب شود.

اشرفی با بیان اینکه متأسفانه طی سال‌های اخیر، به استثنای سال ۱۳۹۸ که در اثر وقوع سیلاب آب وارد تالاب شد، شاهد تأمین این میزان آب نبوده‌ایم، تصریح کرد: بنابراین موضوع درجه یک تالاب هورالعظیم، آب و تأمین نشدن حقابه آن است.

وی افزود: این موضوع را چندین بار با دست اندرکاران محیط‌زیست و کنشگران مطرح کرده‌ام تا بتوانیم مطالبه‌گری خود را به شکل صحیح پیگیری کنیم، اگر آب و حقابه تالاب به میزان مورد نیاز تأمین شود، این قابلیت وجود دارد که آب در تمام پهنه ۹۰ هزار هکتاری تالاب پخش شود.

وی توضیح داد: البته حدود ۲ هزار هکتار از این محدوده مربوط به جاده‌هایی است که از زمان جنگ باقی مانده و همچنین پدها و جاده‌های دسترسی تأسیسات نفتی را شامل می‌شود، به استثنای این محدوده، در صورت تأمین آب، امکان آبگیری و توزیع آب در تمام پهنه ۹۰ هزار هکتاری تالاب وجود دارد.

مدیر کل محیط زیست استان خوزستان با اشاره به سازه‌های موجود در تالاب هورالعظیم گفت: در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ سازه بزرگ و کوچک برای مدیریت جریان هیدرولوژیکی آب در پهنه تالاب وجود دارد.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری موضوع حقابه هورالعظیم گفت: درخواست من از مسئولان و کسانی که پیگیر وضعیت تالاب هستند این است که موضوع تأمین حقابه هورالعظیم را مورد توجه قرار دهند.

وی با اشاره به عوامل مؤثر در تأمین نشدن حقابه تالاب اظهار کرد: مسئولیت عدم تأمین حقابه را می‌توان متوجه وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و همچنین شرایط اقلیمی موجود دانست، البته باید این واقعیت را بپذیریم که در چند سال اخیر به‌شدت درگیر شرایط خشکسالی و تنش آبی بوده‌ایم و گاهی، اگر منصفانه قضاوت کنیم، وزارت نیرو امکان تأمین آب مورد نیاز تالاب را نداشته است؛ با این حال، واقعیت این است که هورالعظیم شرایط خوبی ندارد.

اشرفی زاده در ادامه با اشاره به پیامدهای کاهش آب تالاب بر زندگی مردم منطقه گفت: وقتی تالاب شرایط خوبی نداشته باشد و آب کافی در آن وجود نداشته باشد، نحوه معیشت و اشتغال مردم نیز تغییر می‌کند و این موضوع یکی از دغدغه‌های اصلی مردم منطقه است.

وی افزود: شاید وزارت نفت نتواند همه نیروهای منطقه را جذب کند، اما حصیربافی و شغل‌های مرتبط با وضعیت تالاب از گذشته در این منطقه وجود داشته است که به دلیل نبود آب در تالاب، بسیاری از این مشاغل نیز از بین رفته‌اند، بنابراین باید آب تالاب تأمین شود.